International Day of Climate Action, 6,6 Kg Sampah Plastik Diolah jadi Pouch Gantungan Koin

JawaPos.com — Sebanyak 6,6 kilogram sampah plastik diolah menjadi pouch gantungan koin di event Recycling Village pada kuartal III 2026.

Pengolahan sampah yang dilakukan untuk memperingati International Day of Climate Action yang jatuh setiap 24 Oktober ini dihelat dalam lima sesi lokakarya pengolahan sampah plastik menjadi produk yang dapat digunakan kembali atau upcycling.

Kegiatan ini berlangsung di tengah tantangan pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang dicantumkan dalam materi perusahaan menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 10,83 juta ton sampah plastik per tahun.

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Dari 227 perusahaan daur ulang dengan kapasitas pengolahan 3,16 juta ton, tingkat utilisasinya disebut baru mencapai 48 persen.

Peringatan International Day of Climate Action setiap 24 Oktober menjadi salah satu momentum untuk mendorong perhatian terhadap isu iklim dan lingkungan. Upaya pemanfaatan kembali material seperti yang dilakukan dalam lokakarya tersebut merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi sampah, meski dampaknya dalam skala luas tetap bergantung pada konsistensi penerapan dan sistem pengelolaan yang lebih menyeluruh.

Direktur Kepatuhan Great Eastern Life Indonesia, Yungki Aldrin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, dalam lokakarya itu, sampah plastik yang terkumpul setara dengan sekitar 277 lembar kantong kresek.

"Material tersebut kemudian diolah menjadi produk baru agar dapat dimanfaatkan kembali, alih-alih langsung dibuang," katanya.

Yungki menuturkan, pihaknya menggandeng Recycling Village untuk memberikan pengalaman praktis mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan kembali material. Kegiatan ini juga mendorong karyawan menerapkan kebiasaan seperti memilah sampah dari sumber, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan mempertimbangkan opsi guna ulang.