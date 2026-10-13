Diduga jadi Sarang Narkoba, Polisi Bakar Bangunan Semi Permanen di Kampung Boncos

JawaPos.com - Bangunan semi permanan di Kampung Boncos, Jakarta Barat (Jakbar), dibakar oleh petugas kepolisian dalam penggerebekan pada Senin (12/10). Sebanyak 4 orang ditangkap dan sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba tersebut.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan bahwa 4 orang yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut seluruhnya laki-laki. Mereka masing-masing berinisial MI (20), R (32), SA (45), dan MR (34).

”Petugas berhasil mengamankan empat orang laki-laki,” ungkap Bismo pada Selasa (13/10).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 116 personel gabungan terlibat. Selain petugas dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya, petugas dari Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta, TNI, hingga Satpol PP juga ambil bagian.

Tidak hanya membakar bangunan semi permanen yang diduga menjadi lapak jual beli narkoba, polisi menyita sejumlah barang bukti. Yakni sebanyak 15 alat isap sabu atau bong, 16 cangklong, 1 timbangan elektrik, 2 plastik klip kecil, 20 korek api, dan 2 unit handphone.

”Kami juga mengamankan senjata tajam dan alat bantu berupa 3 bilah pisau, 2 unit gunting, serta 1 unit cutter,” imbuhnya.

Menurut Bismo, penggerebekan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah hukum Polda Metro Jaya.