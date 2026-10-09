Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya Amankan 24 Orang dari Kampung Ambon dan Kampung Boncos

JawaPos.com - Sebanyak 24 orang diamankan dalam penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat (Jakbar), pada Jumat (9/10). Rinciannya 16 orang diamankan dari Kampung Ambon dan 8 orang dari Kampung Boncos.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso menyatakan bahwa petugas menyisir sejumlah lokasi dan menemukan sarana yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Mulai dari lapak, tempat kos, hingga kendaraan.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, dan Satpol PP. Puluhan orang yang diamankan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Petugas juga melakukan tes urine untuk memastikan mereka mengonsumsi narkotika atau tidak.

“Yang jelas yang kami dapati saat ini tadi secara fakta ada lapak, ada yang menyewakan bong-bong tersebut, kemudian ada yang menyimpan di kos-kosan, ada yang menyimpan di dalam motor, dan lain sebagainya,” terang dia kepada awak media.

Menurut Bismo, penanganan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, melainkan juga langkah preventif dan pendekatan humanis. Aprat kepolisian juga berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Tenaga Kerja untuk mengupayakan dukungan program ketenagakerjaan bagi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa penanganan kawasan rawan narkotika dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Penindakan diperkuat dengan langkah preventif, edukasi, pemulihan, serta pemberdayaan masyarakat agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” ujarnya.