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Syahrul Yunizar
Senin, 12 Oktober 2026 | 19.40 WIB

Profil Irjen Adex Yudiswan, Wakapolda Metro Jaya Baru Keturunan Tionghoa

Irjen Pol Adex Yudiswan (dua dari kanan) saat masih bertugas di Bareskrim Polri sebagai Dirtipidsiber. Dia membongkar kasus judol yang meresahkan masyarakat. Kini, ia ditugaskan menjadi Wakapolda Metro Jaya. (Polri) - Image

Irjen Pol Adex Yudiswan (dua dari kanan) saat masih bertugas di Bareskrim Polri sebagai Dirtipidsiber. Dia membongkar kasus judol yang meresahkan masyarakat. Kini, ia ditugaskan menjadi Wakapolda Metro Jaya. (Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Adex Yudiswan menjadi Wakapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Dekananto Eko Purwono yang digeser menjadi Kapolda Jawa Timur. 

Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 itu merupakan salah seorang keturunan Tionghoa yang memutuskan untuk mengabdikan diri kepada negara dan bangsa melalui Korps Bhayangkara. 

Sebelum bertugas sebagai Wakapolda Metro Jaya, Adex bertugas di Bareskrim Polri sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.

Meski tidak lama, dia tercatat mampu membongkar sejumlah kasus besar. Termasuk di antaranya kasus judi online (judol) yang menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto. 

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dikutip Senin (12/10). 

Sebagai lulusan Akpol, jenderal kelahiran 1974 itu sudah makan asam garam di berbagai penugasan kepolisian, baik level polsek maupun polres.

Riwayat jabatannya menunjukkan bahwa polisi berlatar belakang reserse tersebut pernah bertugas di berbagai posisi.

Pada 2005 silam, Adex mendapat kepercayaan menjadi Kapolsek Jatiuwung, Tangerang Kota. Di Polres Tangerang Kota, dia pernah menjadi kasat reskrim pada 2006.

Adex kemudian mendapatkan promosi menjadi Kasatnarkoba di Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) pada 2007 dan berlanjut menjadi Kasat Reskrim Polres metro Jakarta Utara (Jakut) pada 2009. 

Penugasannya di jajaran Polda Metro Jaya berlanjut pada 2012. Adex menjadi Kapolsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

Editor: Bayu Putra
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