Berantas Narkoba, Bareskrim Polri-Polda Metro Jaya Gerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos 

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya menggerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta, pada Jumat pagi (9/10),

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas para bandar dan pengedar narkoba,

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap membenarkan hal tersebut.

Kedua kampung itu sendiri memang sudah dikenal rawan peredaran narkoba. Sehingga menjadi target operasi dan sasaran dalam penggerebekan pagi ini.

”Menindaklanjuti perintah presiden, perintah kapolri, jadi kami melaksanakan penggerebekan di sarang-sarang narkotika. Ya bahasanya kalau dulu kita kan sebutnya kampung-kampung narkoba,” kata dia.

Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian melibatkan berbagai unsur. Mulai petugas dari Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Korps Brimob Polri, Sabhara Polri, hingga Propam Polri. Seluruhnya dikerahkan untuk menindak kejahatan narkoba yang diduga masih terjadi di kedua kampung tersebut.

"Pagi ini hanya Polda Metro (Jaya), kami bantu, kami bareng-bareng dengan Polda Metro,” imbuhnya.