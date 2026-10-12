Ingin Lapor Ke Kapolda Metro Jaya? Komjen Dadang Hartanto Pun Bagikan Nomor Pribadinya

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat berdialog dengan awak media dan menyampaikan bahwa nomor telepon pribadinya bisa diakses langsung oleh masyarakat. (Dok Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto membuat gebrakan di awal masa kepemimpinannya. Dia membagikan nomor telepon pribadinya agar masyarakat bisa langsung melapor tanpa harus datang ke kantor polisi.
Saluran pengaduan untuk masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu bernomor 08118129494. Nomor tersebut bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pesan WhatsApp. Menurut Dadang, dia sengaja membagikan nomor telepon pribadinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Dadang tidak menampik sampai saat ini masih ada beberapa aspek pelayanan kepolisian di bawah jajaran Polda Metro Jaya yang perlu dioptimalkan. Utamanya yang mencakup kinerja personel, sistem kerja, dan tata kelola manajemen pelayanan kepolisian. Dia ingin semua aspek itu dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Dadang memastikan setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui nomor telepon pribadinya akan ditindaklanjuti. Termasuk bila ada personel Polda Metro Jaya yang dilaporkan melanggar aturan. Sebab, pengawasan melibatkan Bid Propam. Dia juga menjamin aspirasi yang masuk menjadi bahan evaluasi.
”Jadi kita kerja untuk melayani, melayani Jakarta. Itu harus kita lakukan,” ujar jenderal bintang tiga Polri tersebut.
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