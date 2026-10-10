Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Dorong Peningkatan Pelayanan Kepolisian

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto berkomitmen meningkatkan pelayanan kepolisian. Dia membuka ruang dialog terhadap publik demi peningkatan kinerja jajarannya.

Hal itu dia sampaikan dalam silaturahmi bersama insan pers di Lobi Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10). Kapolda menyerap berbagai aspirasi dan saran yang disampaikan perwakilan media massa.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adex Yudiswan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dan para pejabat utama Polda Metro Jaya lainnya. Dengan mendengar langsung aspirasi dari media, diharapkan berbagai persoalan yang ditemukan bisa menjadi bahan evaluasi kepempinannya.

“Siang ini saya ingin bertemu dengan rekan-rekan wartawan. Tujuannya sebenarnya satu, saya ingin mendengar,” ujar Dadang.

Menurutnya, aspirasi dan masukan merupakan bagian penting dalam upaya pembenahan institusi. Ia menyadari masih ada aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, mulai dari kinerja personel, sistem, hingga manajemen pelayanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Alumni Akpol 1994 ini membuka saluran komunikasi bagi masyarakat melalui WhatsApp di nomor 08118129494. Pengaduan dapat pula disampaikan melalui fungsi pengawasan internal dan Propam. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah perbaikan.

“Ini sangat berharga buat saya. Dan ini akan saya pikirkan dan tindak lanjuti,” jelasnya.

Dadang menilai, media massa memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja Polri. Sehingga, berbagai persoalan yang ditemukan bisa segera diatasi.

Sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, keterbukaan terhadap aspirasi menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya meningkatkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini juga sejalan dengan tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Jadi kita kerja untuk melayani, melayani Jakarta. Itu harus kita lakukan,” pungkasnya.