Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.38 WIB

Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Dorong Peningkatan Pelayanan Kepolisian

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto berkomitmen meningkatkan pelayanan kepolisian. Dia membuka ruang dialog terhadap publik demi peningkatan kinerja jajarannya.
 
Hal itu dia sampaikan dalam silaturahmi bersama insan pers di Lobi Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10). Kapolda menyerap berbagai aspirasi dan saran yang disampaikan perwakilan media massa.
 
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adex Yudiswan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dan para pejabat utama Polda Metro Jaya lainnya. Dengan mendengar langsung aspirasi dari media, diharapkan berbagai persoalan yang ditemukan bisa menjadi bahan evaluasi kepempinannya.
 
“Siang ini saya ingin bertemu dengan rekan-rekan wartawan. Tujuannya sebenarnya satu, saya ingin mendengar,” ujar Dadang.
 
 
Menurutnya, aspirasi dan masukan merupakan bagian penting dalam upaya pembenahan institusi. Ia menyadari masih ada aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, mulai dari kinerja personel, sistem, hingga manajemen pelayanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
 
Alumni Akpol 1994 ini membuka saluran komunikasi bagi masyarakat melalui WhatsApp di nomor 08118129494. Pengaduan dapat pula disampaikan melalui fungsi pengawasan internal dan Propam. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah perbaikan.
 
“Ini sangat berharga buat saya. Dan ini akan saya pikirkan dan tindak lanjuti,” jelasnya.
 
Dadang menilai, media massa memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja Polri. Sehingga, berbagai persoalan yang ditemukan bisa segera diatasi.
 
Sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, keterbukaan terhadap aspirasi menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya meningkatkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini juga sejalan dengan tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
 
“Jadi kita kerja untuk melayani, melayani Jakarta. Itu harus kita lakukan,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kapolri Suyudi Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim Resmi Berganti - Image
Nasional

Kapolri Suyudi Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim Resmi Berganti

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.29 WIB

Profil Komjen Dadang Hartanto, Kapolda Metro Jaya yang Juga Guru Besar UMSU - Image
Nasional

Profil Komjen Dadang Hartanto, Kapolda Metro Jaya yang Juga Guru Besar UMSU

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.39 WIB

Mutasi Besar-Besaran, Kapolri Suyudi Ganti Kapolda Hingga Direktur di Polda Metro Jaya  - Image
Nasional

Mutasi Besar-Besaran, Kapolri Suyudi Ganti Kapolda Hingga Direktur di Polda Metro Jaya 

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore