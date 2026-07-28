Pesan Kapolda Metro Jaya Dalam Serah Terima Jabatan Kapolres dan Pejabat Utama: Jangan Pernah Sakiti Hati Masyarakat 

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri memimpin serah terima jabatan (sertijab) kapolre dan beberapa pejabat utama atau PJU pada Selasa (28/7). Dalam kesempatan itu, dia menekankan seluruh jajarannya untuk bekerja dengan baik dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat.

Pesan itu disampaikan secara tegas kepada para pejabat yang baru saja menduduki posisi baru saat mengikuti serah terima jabatan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Agenda tersebut berlangsung atas tindak lanjut mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu.

”Kepada Pejabat yang baru bergabung, Selamat datang dan selamat bertugas di Polda Metro Jaya. Saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki, saudara dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian yang telah diraih,” ucap Asep.

Ada pun beberapa pejabat baru yang mengikuti agenda serah terima jabatan itu terdiri atas:

1. Karoops Polda Metro Jaya kini dijabat Kombes Laode Aries El Fathar

2. Karo SDM Polda Metro Jaya kini dijabat Kombes Agus Nugroho

3. Dirlantas Polda Metro Jaya kini dijabat Kombes Darmansyah

4. Dirpamobvit Polda Metro Jaya kini dijabat Kombes Twedy Aditya Bennyahdi

5. Kapolres Metro Jakarta Barat kini dijabat Kombes Nasriadi