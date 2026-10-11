Geger Penemuan Mayat Terlilit Kain Mirip Mumi di Kebon Jeruk, Keluarga Curiga Pembunuhan

JawaPos.com - Penemuan jasad pemuda berinisial MF, 24, di dalam kamar kos Jalan Salam IV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (8/10) menggemparkan warga setempat.

Korban ditemukan tewas mengenaskan di atas kasur dengan tubuh terbungkus rapat kain hitam menyerupai mumi, sementara pintu kamar terkunci rapat dari dalam.

Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami penyebab pasti kematian korban yang merupakan warga asal Bukittinggi, Sumatera Barat, yang baru saja menyelesaikan pendidikan tingginya tersebut.

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Peristiwa ini terungkap usai pihak keluarga kehilangan kontak sejak Rabu (7/10). Kakak kandung korban, Fani, yang berada di luar negeri berinisiatif memesan layanan ojek online (ojol) pada Kamis pagi untuk mengecek keberadaan adiknya.

Setibanya di lokasi, pengemudi ojol bersama penjaga kos, Nila, berupaya mengetuk pintu kamar korban namun tidak mendapat respons.

Usaha membuka pintu menggunakan kunci cadangan pun gagal lantaran kunci asli masih tertancap dari bagian dalam kamar.

Setelah mengantongi izin pemilik kos, pintu akhirnya didobrak. Di dalam ruangan yang gelap akibat daya listrik habis, tubuh korban ditemukan terbaring telentang di atas kasur dengan kondisi terlilit ketat selimut hitam dari kepala hingga ujung kaki.

"Jadi selimut itu membungkus adik saya sangat ketat dari ujung kepala sampai kaki. Posisi tubuh telentang. Tidak bergerak," ungkap Fani, Minggu (11/10).

Kejanggalan di Tempat Kejadian Perkara