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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 30 Juli 2026 | 01.26 WIB

Sabet Dua Penghargaan Internasional, Kampus Kebon Jeruk Raih Champion Award

Raffles Christian School Kebon Jeruk meraih Champion Award, sementara Raffles Christian School Pondok Indah menerima Distinction Award. (Istimewa)

JawaPos.com - Pencapaian sebuah institusi pendidikan tidak lagi diukur dari prestasi akademik semata. Kontribusi terhadap masyarakat, kepemimpinan yang beretika, hingga kemampuan mencetak generasi yang memiliki kepedulian sosial kini menjadi indikator yang mendapat perhatian di tingkat global.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi seluruh keluarga besar Raffles. Bagi kami, pendidikan berfokus pada pembentukan karakter, kepedulian, dan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat," ujar Director of Schools Raffles Christian School, Gary Tan.

Atas pendekatan tersebut, Raffles Christian School kembali mengharumkan nama Indonesia dengan memborong dua penghargaan pada ajang Brands for Good Awards 2026 yang digelar di Singapura, 22 Juli 2026. Raffles Christian School Kebon Jeruk meraih Champion Award, sementara Raffles Christian School Pondok Indah memperoleh Distinction Award.

Dalam malam penganugerahan tersebut, penghargaan diterima oleh Ms. Ivy Lau dan Mr. Elpidio Batiles yang hadir mewakili keluarga besar Raffles Christian School.

Brands for Good Awards merupakan ajang penghargaan internasional yang memberikan apresiasi kepada organisasi dari lebih dari 50 negara.

Penilaian dilakukan terhadap institusi yang mampu menggabungkan keunggulan organisasi dengan keberlanjutan, kepemimpinan yang beretika, serta tanggung jawab sosial sehingga menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Champion Award yang diraih Raffles Christian School Kebon Jeruk menjadi bentuk pengakuan atas kepemimpinan, inovasi dalam dunia pendidikan, serta upaya sekolah dalam membentuk peserta didik yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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