Akui Video Dugem dan Narkoba di Rutan Depok, Tim Gabungan Ditjenpas Turun Tangan

Beredar video pesta musik dan dugaan sabu di Rutan Depok. (Istimewa)
JawaPos.com - Video viral yang menampilkan suasana mirip dugem dan pesta narkoba dipastikan betul terjadi di Rutan Depok, Jawa Barat.
Sorotan ke institusi pemasyarakatan ini mencuat tidak lama setelah munculnya kasus dugaan bangunan mewah di Lapas Cibinong.
Kali ini, sebuah video unggahan akun Instagram @dewanperwakilannetizen.id memperlihatkan sejumlah orang di ruangan gelap bertabur lampu kerlap-kerlip lengkap dengan dentuman musik keras.
Unggahan tersebut mempertanyakan dugaan aktivitas terlarang di dalam area tahanan yang tampak longgar.
Kepala Rutan Depok Bogi Nurseto menyatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan menggelar penelusuran, investigasi, dan pengecekan menyeluruh di lapangan.
"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang diterima dapat diverifikasi berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Rutan Depok," ujarnya dikutip dari Radar Depok (JawaPos Group), Senin (5/10).
Bogi menegaskan proses pendalaman masih berlangsung. Jajaran Rutan Depok terus memperketat pengawasan tugas, pelayanan, serta keamanan untuk mewujudkan komitmen bebas dari peredaran barang terlarang.
"Khususnya dalam mewujudkan Zero Halinar atau bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba," tegas Bogi.
Pihak Rutan Depok juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi berharga untuk menyampaikannya melalui saluran komunikasi resmi agar dapat ditindaklanjuti secara prosedural.
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Jawa Pos
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