Petugas Diduga Terlibat dalam Pesta Narkoba di Rutan Depok

ilustrasi narkoba. (Antara via Jawa Pos)
JawaPos.com - Kabar mengenai dugaan pesta narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Kota Depok, Jawa Barat, dipastikan bukan sekadar informasi tanpa dasar. Pihak Rutan Depok membenarkan bahwa video yang beredar memang direkam di dalam area rutan.
Kepala Rutan Kelas I Kota Depok, Ario Galih Maduseno, mengatakan pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap video tersebut. Ia memastikan lokasi yang terlihat dalam video merupakan bagian dari kamar Rutan Depok.
"Terindikasi dan video tersebut memang berada di Rutan Depok," kata Ario kepada wartawan, Minggu (4/10) malam.
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Ario menjelaskan, pemeriksaan awal telah dilakukan terhadap kamar yang diduga menjadi lokasi kejadian. Dari pemeriksaan tersebut, terdapat sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut.
"Kalau kita pemeriksaan di kamar itu ada kurang lebih 22 warga binaan, dan yang kami dalami lagi ada sekitar tiga sampai empat orang," ujarnya.
Menurut Ario, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti keterlibatan masing-masing warga binaan maupun pihak lain dalam dugaan pesta narkoba tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta di balik video yang beredar.
Ia juga mengamini terdapat dugaan keterlibatan petugas rutan dalam kegiatan pesta narkoba tersebut. Saat ini, terdapat dua petugas yang tengah dilakukan pemeriksaan.
"Kalau diduga, iya. Ini sedang dalam proses penanganan," ungkapnya.
Ario juga menyatakan bahwa dirinya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kepala Rutan Depok. Sejak menerima amanah tersebut, ia mengaku telah melakukan sejumlah langkah penguatan internal, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas dan warga binaan.
"Tentunya dalam satu bulan kami menjabat ini, kami tetap melaksanakan penguatan kepada seluruh personel, juga melaksanakan razia, baik insidentil maupun rutin," tegasnya.
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