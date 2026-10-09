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Nanda Prayoga
Jumat, 9 Oktober 2026 | 20.11 WIB

Kronologi Kebakaran di Kramat Pulo yang Melalap 50 Bangunan, 30 Mobil Pemadam Diturunkan

Petugas kepolisian melakukan pengamanan dalam insiden kebakaran yang menghanguskan sekitar 50 bangunan di Jalan Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam. (Istimewa) - Image

Petugas kepolisian melakukan pengamanan dalam insiden kebakaran yang menghanguskan sekitar 50 bangunan di Jalan Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebakaran terjadi pada kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo Gang 16, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/10) malam.

Kronologi awalnya, peristiwa ini dilaporkan mulai terjadi pada pukul 18.54 WIB. Alhasil, petugas Polsek Senen yang menerima laporan bergegas bergerak cepat untuk mendatangi lokasi demi melakukan pengamanan dan sterilisasi tempat kejadian perkara (TKP).

Untungnya, api berhasil dipadamkan setelah petugas melakukan pemadaman selama lebih dari dua jam. Petugas di lapangan pun menghadapi tantangan pada medan yang sempit. 

Bahkan, petugas juga menghadapi sulitnya akses air. Petugas perlu memastikan pasokan air tetap tersedia demi membantu mengendalikan kobaran api di tengah pemukiman padat penduduk. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa proses pemadaman yang melibatkan puluhan unit kendaraan pemadam kebakaran ini akhirnya membuahkan hasil. Api pun tampak berhasil dijinakkan total sekitar pukul 21.25 WIB.

"Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.25 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini," ujar Reynold, Jumat (9/10).

Sedikitnya 30 unit mobil pemadam kebakaran dengan 92 petugas berusaha memadamkan api. Dengan kebakaran ini, sedikitnya 50 bangunan hangus dilalap si jago merah. Sebanyak 102 kepala keluarga atau 290 jiwa terdampak. Untungnya, tidak sampai timbul korban jiwa.

Meski begitu, kerugian materiil yang didapat korban masih melalui proses penghitungan yang lebih lanjut.

Sementara itu, hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami pemicu utama munculnya api. Bahkan, tim identifikasi turut dikerahkan demi berkoordinasi dengan pemadam kebakaran untuk melakukan olah TKP.

"Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran dan tim identifikasi untuk memastikan penyebab serta kondisi di lokasi," tukas Reynold.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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