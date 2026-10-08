Kebakaran Besar Terjadi di Senen, 90 Personel dan 30 Unit Belum Berhasil Padamkan Api

JawaPos.com - Kebakaran besar terjadi di kawasan Jalan Kramat Pulo Dalam, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam. Api melalap kawasan padat penduduk di lokasi tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, si jago merah tampak mengganas hingga mengepulkan asap hitam membumbung tinggi.

Kepala Seksi Operasi (Kasie Ops) Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Z Triyanto Jakarta Pusat membenarkan kebakaran tersebut. "Petugas tiba di lokasi pukul 18.52 WIB dan operasi pemadaman mulai dilakukan pada pukul 18.55 WIB," kata Triyanto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (8/10).