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Antara
Senin, 5 Oktober 2026 | 19.40 WIB

50 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran di Pulogadung Jaktim

JawaPos.com - Sebanyak 50 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur tengah berjibaku memadamkan kebakaran rumah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 4/RW 17, Kayu Putih, Pulogadung.

"Kami saat ini masih berupaya memadamkan kebakaran objek rumah tinggal jenis bangunan rendah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 4/RW 17, Kayu Putih, Pulogadung," kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Senin.

Abdul mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 10.37 WIB berdasarkan informasi dari warga setempat.

"Petugas langsung melakukan pengerahan awal dari Kantor Sektor Pulogadung untuk menuju lokasi kejadian," ujar Abdul.

Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 10.40 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman sekitar pukul 10.41 WIB.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam dengan 50 personel telah dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

"Api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 11.05 WIB. Situasi atau status kebakaran saat ini kuning," ucap Abdul. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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