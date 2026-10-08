Bengkel di Kedurus Surabaya Kebakaran, Api Muncul Dipicu Cuci Shockbreaker Saat Panas

JawaPos.com - Sebuah bengkel yang terletak di dekat supermarket wilayah Kelurahan Kedurus Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Kamis (8/10/2026).

Api muncul dari uap pekat yang dihasilkan saat montir mencuci shockbreaker dalam keadaan panas.

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan insiden itu terjadi pukul 14.40 WIB. Unit Tempur Pos Balas Klumprik tiba di lokasi sekitar pukul 14.46 WIB langsung melakukan pemadaman.

"Empat unit tempur diterjunkan untuk melakukan pemadaman api," katanya.

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat montir mencuci shockbreaker dengan bensin dalam keadaan panas sehingga memicu uap pekat.

"Uap bensin tersambar panas lalu timbul api dan mengenai wadah bensin. Api dengan cepat membakar bengkel," katanya.

Kejadian itu mengakibatkan pemilik bengkel, Akmal mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kiri.