Bengkel di Kedurus Surabaya Kebakaran, Api Muncul Dipicu Cuci Shockbreaker Saat Panas

Sebuah bengkel yang terletak di dekat supermarket wilayah Kelurahan Kedurus Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Kamis (8/10/2026).
JawaPos.com - Sebuah bengkel yang terletak di dekat supermarket wilayah Kelurahan Kedurus Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Kamis (8/10/2026).
Api muncul dari uap pekat yang dihasilkan saat montir mencuci shockbreaker dalam keadaan panas.
Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan insiden itu terjadi pukul 14.40 WIB. Unit Tempur Pos Balas Klumprik tiba di lokasi sekitar pukul 14.46 WIB langsung melakukan pemadaman.
"Empat unit tempur diterjunkan untuk melakukan pemadaman api," katanya.
Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat montir mencuci shockbreaker dengan bensin dalam keadaan panas sehingga memicu uap pekat.
"Uap bensin tersambar panas lalu timbul api dan mengenai wadah bensin. Api dengan cepat membakar bengkel," katanya.
Kejadian itu mengakibatkan pemilik bengkel, Akmal mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kiri.
"Api pokok padam 14.53 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 15.19 WIB," tandasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022