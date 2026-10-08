Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.21 WIB

Bengkel di Kedurus Surabaya Kebakaran, Api Muncul Dipicu Cuci Shockbreaker Saat Panas

Sebuah bengkel yang terletak di dekat supermarket wilayah Kelurahan Kedurus Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Kamis (8/10/2026). - Image

Sebuah bengkel yang terletak di dekat supermarket wilayah Kelurahan Kedurus Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Kamis (8/10/2026).

JawaPos.com - Sebuah bengkel yang terletak di dekat supermarket wilayah Kelurahan Kedurus Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Kamis (8/10/2026). 

Api muncul dari uap pekat yang dihasilkan saat montir mencuci shockbreaker dalam keadaan panas. 

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan insiden itu terjadi pukul 14.40 WIB. Unit Tempur Pos Balas Klumprik tiba di lokasi sekitar pukul 14.46 WIB langsung melakukan pemadaman.

"Empat unit tempur diterjunkan untuk melakukan pemadaman api," katanya. 

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat montir mencuci shockbreaker dengan bensin dalam keadaan panas sehingga memicu uap pekat. 

"Uap bensin tersambar panas lalu timbul api dan mengenai wadah bensin. Api dengan cepat membakar bengkel," katanya.

Kejadian itu mengakibatkan pemilik bengkel, Akmal mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kiri. 

"Api pokok padam 14.53 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 15.19 WIB," tandasnya. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Sekadar Ganti Oli, Motul Edukasi Pentingnya Perawatan Motor Menyeluruh - Image
Otomotif

Tak Sekadar Ganti Oli, Motul Edukasi Pentingnya Perawatan Motor Menyeluruh

Kamis, 30 April 2026 | 15.06 WIB

50 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran di Pulogadung Jaktim - Image
Jabodetabek

50 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran di Pulogadung Jaktim

Senin, 5 Oktober 2026 | 19.40 WIB

Kebakaran di Petamburan: 3 Rumah Ludes, Puluhan Warga Terdampak - Image
Jabodetabek

Kebakaran di Petamburan: 3 Rumah Ludes, Puluhan Warga Terdampak

Rabu, 30 September 2026 | 15.34 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore