Kebakaran di Kramat Pulo Jakpus Hanguskan 50 Bangunan, Tak Ada Korban Jiwa

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo Gang 16, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/10) malam.

Akibat kebakaran ini, sedikitnya 50 bangunan dilaporkan ludes dilalap si jago merah. Beruntung, tidak sampai timbul korban jiwa.

Insiden yang menghanguskan puluhan bangunan ini berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari dua jam di tengah tantangan medan yang sempit.

Peristiwa nahas tersebut dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 18.54 WIB. Petugas kepolisian dari Polsek Senen yang menerima laporan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold E.P. Hutagalung mengungkapkan, proses pemadaman yang melibatkan puluhan unit kendaraan pemadam kebakaran akhirnya membuahkan hasil. Api berhasil dijinakkan total sekitar pukul 21.25 WIB.

"Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.25 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini," ujar Reynold, Jumat (9/10).

Berdasarkan pendataan sementara di lapangan, sekitar 50 unit bangunan atau rumah warga dipastikan terdampak akibat amukan si jago merah.

Kendati demikian, total kerugian materiil yang dialami para korban hingga kini masih dalam proses penghitungan lebih lanjut.

Gang Sempit dan Akses Air jadi Kendala Dalam proses penjinakan api, petugas pemadam kebakaran sempat menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.