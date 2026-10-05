Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 03.14 WIB

2 Lansia Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Pulogadung Jaktim

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) memadamkan kebakaran rumah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 4/RW 17, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza) - Image

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) memadamkan kebakaran rumah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 4/RW 17, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

JawaPos.com - Dua warga lanjut usia (lansia) meninggal dunia akibat kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Drompol Nomor 4, RT 04/RW 17, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Senin pagi.

"Akibat kebakaran rumah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 04/RW 17, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, korban meninggal dunia yakni Sintawati (90) dan Eka Ariyono (60)," kata Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Suhudi di Jakarta, Senin (5/10).

Suhudi menyebut pihaknya menerima informasi kebakaran dari laporan warga pukul 10.37 WIB. Objek yang terbakar merupakan rumah tinggal milik Sintawati dengan luas bangunan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 300 meter persegi.

Setelah menerima laporan, satu unit mobil pemadam kebakaran pertama langsung dikerahkan menuju lokasi pada pukul 10.38 WIB.

Sebanyak 10 unit kendaraan pemadam dengan melibatkan sekitar 50 personel turun langsung untuk memadamkan api.

Petugas mulai melakukan pemadaman pada pukul 10.41 WIB dan api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 11.05 WIB.

"Proses pendinginan dimulai pukul 11.31 WIB. Api dinyatakan padam dan proses selesai sekitar pukul 12.26 WIB," kata Suhudi.

Lebih lanjut, Suhudi menjelaskan informasi kebakaran diketahui saat petugas keamanan lingkungan tengah melintas di sekitar lokasi.

"Sekuriti lingkungan melintas tiba-tiba api sudah membesar lalu melaporkan ke RW dan baru melaporkan ke damkar," jelas Suhudi.

Dalam kejadian tersebut, petugas juga mencatat sebanyak empat kepala keluarga dengan total 25 jiwa berhasil diselamatkan dari lokasi kebakaran.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gubernur Pramono Anung Melayat Lansia Korban Tewas Kerusuhan Pejompongan - Image
Jabodetabek

Gubernur Pramono Anung Melayat Lansia Korban Tewas Kerusuhan Pejompongan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 03.31 WIB

90 Personel Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api yang Hanguskan 40 Bangunan du Duren Sawit Jaktim - Image
Jabodetabek

90 Personel Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api yang Hanguskan 40 Bangunan du Duren Sawit Jaktim

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.37 WIB

Baru 2 Bulan Bebas Penjara, Seorang Residivis Ajak Istri dan Anak Curi Motor - Image
Jabodetabek

Baru 2 Bulan Bebas Penjara, Seorang Residivis Ajak Istri dan Anak Curi Motor

Rabu, 24 Juni 2026 | 00.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore