2 Lansia Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Pulogadung Jaktim

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) memadamkan kebakaran rumah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 4/RW 17, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
JawaPos.com - Dua warga lanjut usia (lansia) meninggal dunia akibat kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Drompol Nomor 4, RT 04/RW 17, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Senin pagi.
"Akibat kebakaran rumah di Jalan Drompol Nomor 4, RT 04/RW 17, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, korban meninggal dunia yakni Sintawati (90) dan Eka Ariyono (60)," kata Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Suhudi di Jakarta, Senin (5/10).
Suhudi menyebut pihaknya menerima informasi kebakaran dari laporan warga pukul 10.37 WIB. Objek yang terbakar merupakan rumah tinggal milik Sintawati dengan luas bangunan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 300 meter persegi.
Setelah menerima laporan, satu unit mobil pemadam kebakaran pertama langsung dikerahkan menuju lokasi pada pukul 10.38 WIB.
Sebanyak 10 unit kendaraan pemadam dengan melibatkan sekitar 50 personel turun langsung untuk memadamkan api.
Petugas mulai melakukan pemadaman pada pukul 10.41 WIB dan api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 11.05 WIB.
"Proses pendinginan dimulai pukul 11.31 WIB. Api dinyatakan padam dan proses selesai sekitar pukul 12.26 WIB," kata Suhudi.
Lebih lanjut, Suhudi menjelaskan informasi kebakaran diketahui saat petugas keamanan lingkungan tengah melintas di sekitar lokasi.
"Sekuriti lingkungan melintas tiba-tiba api sudah membesar lalu melaporkan ke RW dan baru melaporkan ke damkar," jelas Suhudi.
Dalam kejadian tersebut, petugas juga mencatat sebanyak empat kepala keluarga dengan total 25 jiwa berhasil diselamatkan dari lokasi kebakaran.
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