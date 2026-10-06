Transformasi Blok M Fase Ultimate, Gubernur Pramono Minta Jangan Hilangkan Identitas

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan konsep desain transformasi kawasan Blok M Fase Ultimate sebagai model pengembangan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Peluncuran tersebut berlangsung di Blok M Hub, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/10).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembenahan ini dirancang untuk mendongkrak kualitas ruang publik dan aktivitas komersial tanpa menghilangkan identitas orisinal kawasan yang menjadi pusat kreativitas anak muda.

Dalam arahannya Gubernur Pramono menekankan pentingnya menjaga esensi budaya dan dinamika sosial yang telah melekat kuat pada kawasan yang kerap dijuluki sebagai "Negara Blok M" oleh masyarakat.

Gubernur Pramono memaparkan bahwa daya tarik utama Blok M terletak pada kemampuannya memadukan aktivitas kuliner, hiburan, perdagangan, dan gaya hidup dalam satu titik yang terjangkau transportasi publik.