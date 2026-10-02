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Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Groundbreaking Penataan Blok M Hub akan Dilakukan Pemprov DKI Pekan Depan

Kawasan Blok M Hub, Jakarta, dipotret pada Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Kawasan Blok M Hub, Jakarta, dipotret pada Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking penataan kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan, pada pekan depan.

“Untuk Blok M sebenarnya sudah ada kesepakatan antara MRT dengan developer yang ada. Dan dalam minggu depan ini saya akan hadir untuk launching sekaligus groundbreaking di tempat itu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Jalan Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat.

Pramono menjelaskam akan ada dua menara baru yang dibangun di tempat tersebut. Namun, ia akan merinci tinggi dari menara tersebut setelah melakukan peletakan batu pertama.

Tak hanya itu, di kawasan tersebut nantinya juga dibangun apartemen, hotel, hingga mal.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Blok M Hub akan dibangun bersama pengembang yang telah dipilih.

“Tapi yang jelas TOD itu dikembangkan bersama dengan developer yang profesional dan kredibel, yang sudah selama ini juga mempunyai kontribusi banyak dalam pembangunan di Jakarta,” papar Pramono.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar untuk penataan kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan.

Menurut Pramono, konsep desain transisi kawasan Blok M Hub telah dibahas dalam rapat dan mendapat persetujuannya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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