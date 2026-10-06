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Antara
Rabu, 7 Oktober 2026 | 01.26 WIB

Revitalisasi Total Blok M Ditargetkan Rampung Pada 2029 Mendatang

Sejumlah calon penumpang moda transportasi melintas diatas jalur pemandu rute atau (Wayfinding) di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (30/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Sejumlah calon penumpang moda transportasi melintas diatas jalur pemandu rute atau (Wayfinding) di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (30/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan revitalisasi total kawasan Blok M, Jakarta Selatan, rampung pada 2029. Langkah ini merupapakan upaya menciptakan kawasan transit yang modern dan terintegrasi.

"Revitalisasi kami lakukan secara bertahap. Terminal dan kawasan ritel serta podium, kami targetkan akan selesai dan beroperasi di tahun 2029," kata Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat dalam peresmian konsep desain Transformasi Blok M Fase Ultimate di Blok M Hub, Jakarta, Selasa (6/10) dikutip dari Antara.

Tuhiyat menambahkan untuk kawasan mixed use yakni bangunan atau kawasan multifungsi yang menggabungkan lebih dari satu fungsi atau aktivitas urban, pihak juga akan secara bertahap membangun dan ditargetkan selesai pada 2030.

"Sementara untuk mixed-use, secara bertahap akan diselesaikan pada tahun berikutnya," ucapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) mengungkap sebanyak lima transformasi utama revitalisasi total Blok M, Jakarta Selatan.

Transformasi pertama yang dilakukan adalah revitalisasi terminal menjadi terminal yang modern dan terintegrasi. Selanjutnya, pengembangan kawasan mixed-use Blok M-ASEAN diarahkan menjadi kawasan yang mudah diakses, inklusif, dan dinamis.

Editor: Diar Candra
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