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Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 01.33 WIB

Hindari SUGBK! Rute Alternatif untuk Warga Jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026

Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dan kantong parkir di sekitar SUGBK mengantisipasi kepadatan selama FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (28/9). (Humas Polda Metro Jaya/Antara) - Image

Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dan kantong parkir di sekitar SUGBK mengantisipasi kepadatan selama FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (28/9). (Humas Polda Metro Jaya/Antara)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional dan rute alternatif untuk mendukung pelaksanaan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan pihaknya menyiagakan 80 petugas dan rute alternatif untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar GBK.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, menyesuaikan waktu perjalanan, serta memanfaatkan rute alternatif yang tersedia guna mendukung kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan pertandingan,” kata Budi dalam siaran resminya, Senin (5/10).

Sementara itu, pengaturan lalu lintas bersifat situasional dengan rute alternatif yang dapat dilalui sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Selatan:

a. Blok M menuju Utara (Tanah Abang), dapat menggunakan rute Jalan Panglima Polim - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Penjernihan - Jalan KH. Mas Mansyur, dan seterusnya.

b. Sementara perjalanan dari Blok M menuju Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Panglima Polim - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Letjen S. Parman - dan seterusnya.

c. Dari arah Blok M menuju Timur atau Kampung Melayu, masyarakat dapat melalui Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Kapten Tendean, Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Raya Casablanca, dan seterusnya.

2. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Utara:

a. Tanah Abang menuju Blok M dapat melalui Jalan KH. Mas Mansyur - Jalan Penjernihan - Jalan Pejompongan - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Kebayoran Baru - Jalan Kyai Maja - Jalan Panglima Polim, dan seterusnya.

Editor: Bintang Pradewo
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