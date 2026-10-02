Pelatih Malaysia Bangga dengan Timnya, meski Gagal Tembus Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe mengaku bangga dengan kinerja anak asuhnya meski gagal membawa Harimau Malaya melaju ke final FIFA ASEAN Cup.

Meski Malaysia meraih kemenangan besar 6-0 atas Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/10), hasil tersebut belum mampu mengubah keadaan.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kami memenangkan pertandingan hari ini, sungguh karena perasaan yang baik, atmosfer yang baik, bahwa kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini,” kata Cheng Hoe dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Dirinya memahami kekecewaan para pemain setelah mengetahui Malaysia batal lolos ke final, beberapa menit setelah laga Indonesia berakhir. Meski demikian, menurut dia, para pemain mampu menampilkan permainan yang bagus dan solid.

“Saya senang dengan sikap mereka (pemain), lebih senang dengan cara kami bermain. Mereka memberikan segalanya di dalam pertandingan, dan kami harus melanjutkan perjalanan ini,” ujarnya.

Cheng Hoe pun meminta anak asuhnya menerima kenyataan dan segera bangkit dari kekecewaan tersebut.

“Saya rasa kami perlu menerima kenyataan. Kami tidak layak ke final, tetapi yang penting adalah tiga pertandingan yang lalu kami bermain dengan begitu baik, kami mampu bertahan, menembus pertahanan lawan, dan juga kami mampu mencetak begitu banyak gol,” ungkapnya.