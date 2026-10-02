Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Pelatih Malaysia Bangga dengan Timnya, meski Gagal Tembus Final FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe memberikan arahan kepada para pemainnya di laga melawan Indonesia pada pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe memberikan arahan kepada para pemainnya di laga melawan Indonesia pada pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe mengaku bangga dengan kinerja anak asuhnya meski gagal membawa Harimau Malaya melaju ke final FIFA ASEAN Cup.

Meski Malaysia meraih kemenangan besar 6-0 atas Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/10), hasil tersebut belum mampu mengubah keadaan.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kami memenangkan pertandingan hari ini, sungguh karena perasaan yang baik, atmosfer yang baik, bahwa kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini,” kata Cheng Hoe dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Dirinya memahami kekecewaan para pemain setelah mengetahui Malaysia batal lolos ke final, beberapa menit setelah laga Indonesia berakhir. Meski demikian, menurut dia, para pemain mampu menampilkan permainan yang bagus dan solid.

“Saya senang dengan sikap mereka (pemain), lebih senang dengan cara kami bermain. Mereka memberikan segalanya di dalam pertandingan, dan kami harus melanjutkan perjalanan ini,” ujarnya.

Cheng Hoe pun meminta anak asuhnya menerima kenyataan dan segera bangkit dari kekecewaan tersebut.

“Saya rasa kami perlu menerima kenyataan. Kami tidak layak ke final, tetapi yang penting adalah tiga pertandingan yang lalu kami bermain dengan begitu baik, kami mampu bertahan, menembus pertahanan lawan, dan juga kami mampu mencetak begitu banyak gol,” ungkapnya.

Daripada meratapi kegagalan tersebut, Cheng Hoe memilih mengapresiasi kerja keras para pemain selama tampil di FIFA ASEAN Cup.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Frances Tiafoe Bangga dengan Musim Comeback meski Gagal Melaju ke Final US Open 2026 - Image
Sports

Frances Tiafoe Bangga dengan Musim Comeback meski Gagal Melaju ke Final US Open 2026

Senin, 14 September 2026 | 14.52 WIB

Denzel Dumfries Merasa Terhormat dan Bangga Setelah Resmi Bergabung dengan Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Denzel Dumfries Merasa Terhormat dan Bangga Setelah Resmi Bergabung dengan Real Madrid

Jumat, 31 Juli 2026 | 00.35 WIB

Mengapa Orang yang Tidak Pernah Terlambat Menjadi Seseorang yang Akan Anda Banggakan - Image
Lifestyle

Mengapa Orang yang Tidak Pernah Terlambat Menjadi Seseorang yang Akan Anda Banggakan

Selasa, 14 Juli 2026 | 00.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore