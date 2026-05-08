Jumat, 8 Mei 2026 | 15.02 WIB

Catat! Jalan Rasuna Said Jadi Lokasi CFD Minggu 10 Mei, Ini Lokasi Parkir dan Rute Alternatif

Suasana kendaraan melintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Dalam rangka memeriahkan pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Jalan H.R. Rasuna Said sebagai lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD), Minggu (10/4).

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pun telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan kantong parkir guna mengantisipasi terjadinya kemacetan selama CFD Jakarta berlangsung. 

Acara ini akan berlangsung mulai pukul 05.30 hingga 10.00 WIB. Bagi Anda yang sering melintasi area ini, pastikan untuk menyimak titik penutupan jalan dan rute alternatif agar perjalanan tidak terganggu.

Titik Lokasi Car Free Day Rasuna Said

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Ujang Harmawan, menjelaskan secara detail pembagian segmen jalan yang akan ditutup untuk kendaraan bermotor.

"Untuk Jalan H.R. Rasuna Said sisi timur berlaku di segmen Simpang Jalan Gembira sampai dengan Simpang Jalan Raya Casablanca. Sementara di sisi barat berlaku di segmen Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio sampai dengan Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya," ujar Ujang Harmawan di Jakarta, Jumat (8/5).

6 Rute Alternatif Selama HBKB

Guna mengantisipasi kemacetan, Dishub DKI telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Kuningan. Berikut adalah enam rute alternatif yang bisa Anda gunakan:

- Dari Timur (Manggarai) ke Barat (Tanah Abang): Melewati Jl. Sultan Agung – Jl. Galunggung – Jl. Karet Pasar Baru Timur III & II – Jl. R.M. Margono Djojohadikoesoemo.

- Dari Timur (Kampung Melayu) ke Barat (Tanah Abang): Melewati Jl. Raya Casablanca – Jl. Prof. Dr. Satrio – Jl. K.H. Mas Mansyur.

- Dari Barat (Tanah Abang) ke Timur (Manggarai): Melewati Jl. R.M. Margono Djojohadikoesoemo – Jl. Galunggung – Jl. Sultan Agung.

