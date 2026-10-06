Bukan Cuma Garuda yang Bersinar, Gaya Para Seleb di Final FIFA ASEAN Cup 2026 Ikut Jadi Sorotan

JawaPos.com – Laga sengit Timnas Indonesia kontra Thailand di babak kedua Final FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (5/10), tak hanya menyajikan drama di lapangan. Di tengah riuh suporter yang memadati stadion dan sorak-sorai yang tak berhenti sampai peluit akhir, perhatian publik ternyata juga tertuju pada sisi lain tribun.

Sejumlah figur publik hadir untuk memberi dukungan langsung kepada skuad Garuda, dan penampilan mereka langsung jadi buah bibir di media sosial.

Bukan hanya para pemain yang menyita sorotan, deretan selebriti, istri pemain, hingga sosok yang disebut-sebut dekat dengan pemain timnas ikut tampil dengan gaya busana yang tak kalah memikat. Ada aktris, influencer sekaligus kreator konten, hingga pendamping para pemain sepak bola, semuanya hadir dengan ciri khas masing-masing.

Baca Juga: Prabowo Sebut Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp 52 Triliun dalam 2 Tahun

Ada yang memilih tampil kasual dan nyaman untuk mendukung di tribun, ada pula yang tetap menjaga kesan modis tanpa meninggalkan nuansa sporty khas suporter.

Unggahan mereka di Instagram, baik lewat feed maupun story, pun ramai mendapat respons warganet. Kolom komentar dipenuhi pujian, dukungan untuk Garuda, hingga rasa penasaran soal detail busana yang dikenakan.

Berikut beberapa gaya outfit para aktris ketika menonton FIFA ASEAN Cup 2026 dan mendukung negara indonesia

1. Jenifer Hubner, Kompak Berjersey Merah Bareng Justin

Pertama, ada Jenifer Hubner, istri bek Timnas Indonesia Justin Hubner. Lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa (6/10), ia tampil kompak bersama sang suami di tengah lapangan stadion. Jenifer memilih tampil sporty-feminin dengan jersey merah Timnas Indonesia bernomor punggung 23 yang dibuat crop, sehingga tampak serasi dengan jersey yang dikenakan Justin. Jersey itu ia padukan dengan rok mini denim berwarna biru muda yang memberi kesan santai dan segar.

Tampilannya makin manis berkat kacamata hitam berbingkai oval ramping yang tengah populer, serta anting hoop emas sebagai aksen, dan juga makeupnya yang di buat bold dan bergaya baddie. Rambutnya ditata setengah diikat dengan beberapa helai dibiarkan jatuh, menambah kesan effortless. Momen ini terasa makin spesial karena Justin terlihat memegang trofi FIFA ASEAN Cup sambil merangkul sang istri.

2. Baila Fauri, Tampil Seksi dengan Hot Pants dan Boots Cokelat

Selanjutnya ada Baila Fauri, sosok yang belakangan digosipkan dekat dengan pemain Timnas Indonesia. Lewat Instagram Story pada Senin (5/10), ia membagikan potret kebersamaan dengan sahabatnya, Jenifer Hubner. Keduanya kompak mengenakan jersey merah Timnas Indonesia, tetapi dengan gaya yang berbeda. Baila memilih jersey bernomor 18 dengan lengan digulung, sehingga tampak lebih kasual dan santai.

Jersey tersebut ia padukan dengan hot pants denim berwarna gelap yang memberi sentuhan edgy. Penampilannya makin menarik berkat boots cokelat berpotongan slouchy yang menjadi pusat perhatian dalam foto. Kacamata hitam berbingkai oval mungil melengkapi gayanya, ditambah rambut hitam panjang yang dibiarkan terurai. Pose keduanya yang ekspresif, foto yang di unggah menambah kesan playful, khas gaya anak muda yang datang untuk mendukung Garuda.

3.Tamara Tyasmara, Anggun Tampil Casual dan anggun dengan Jersey Merah dan Celana Putih

Aktris Tamara Tyasmara. Perempuan berusia 31 tahun itu membagikan potretnya di stadion lewat akun Instagram pribadinya pada Jumat (25/9). Dalam foto tersebut, Tamara tampil manis dengan jersey merah Timnas Indonesia yang dikenakan secara pas di badan. Warna merahnya senada dengan lautan suporter yang memadati tribun di belakangnya.

Jersey itu ia padukan dengan celana putih longgar yang memberi kesan bersih dan kasual. Rambut cokelat gelap panjangnya dibiarkan terurai dengan gelombang lembut, sementara riasan natural dengan sapuan lipstik nude membuat wajahnya tampak segar. Ia juga terlihat memegang kipas hitam bertuliskan "Timnas Day" dan mengenakan gelang berwarna oranye di pergelangan tangan, menambah kesan suporter sejati yang menikmati atmosfer laga.

4. Talia Salsabila, Padukan Jaket Merah Maroon dengan Celana Putih

Talia Salsabila, influencer sekaligus konten kreator berusia 26 tahun yang juga dikenal sebagai brand ambassador Team RRQ. Lewat akun Instagram pribadinya pada Jumat (25/9), ia membagikan potret dirinya di area tribun stadion. Talia tampil stylish dengan jaket merah marun berbahan mengilap yang dikenakan terbuka, sehingga memperlihatkan atasan hitam sederhana di dalamnya.

Tampilan tersebut ia padukan dengan celana putih longgar berpinggang karet, menghadirkan kesan kasual yang tetap rapi. Rambut cokelat karamel panjangnya ditata bergelombang dan dibiarkan terurai, dipadu anting hoop perak serta riasan segar dengan sapuan blush on peach. Tas hitam bermotif polkadot abu-abu yang disampirkan di bahu menjadi aksen playful. Sementara itu, tali lanyard "FIFA ASEAN Cup 2026" dengan kartu akses VVIP East PSSI yang menggantung di lehernya menandakan ia hadir sebagai tamu istimewa.

5.Jenifer Bachdim, Padukan Atasan Putih dengan Rok Batik Merah

Jenifer Bachdim, istri mantan pemain Timnas Indonesia Irfan Haarys Bachdim. Lewat akun Instagram pribadinya pada Selasa (6/10), ia membagikan potret ekspresifnya di tribun stadion, dengan pose ceria di tengah lautan suporter berjersey merah. Berbeda dari kebanyakan suporter, Jenifer memilih tampil elegan dengan atasan putih tanpa lengan berbahan ringan yang terlihat jatuh dengan manis di badan.

Atasan itu ia padukan dengan rok panjang bermotif batik merah dengan sentuhan bunga keemasan, yang menjadi cara berbeda untuk menunjukkan dukungan kepada Garuda. Perpaduan putih dan merah pun tetap selaras dengan nuansa merah-putih di sekelilingnya.

Penampilannya dilengkapi tas hitam selempang berantai emas, anting emas, serta bros emas kecil di bagian dada. Sepatu sneakers putih membuat gayanya tetap nyaman dipakai seharian di stadion.