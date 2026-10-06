Justin Hubner Sentil Haters Jennifer Coppen Usai Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Jennifer Coppen ikut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia setelah berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Kebahagiaan itu semakin terasa spesial karena sang suami, Justin Hubner, menjadi bagian dari perjuangan Skuad Garuda hingga mengangkat trofi di putaran final.

Usai Indonesia mengalahkan Thailand pada laga final yang berlangsung tadi malam, Senin (5/10), Jennifer Coppen membagikan momen perayaan bersama Justin Hubner melalui unggahan akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Jennifer Coppen terlihat berdampingan dengan Justin Hubner merayakan kemenangan di tengah lapangan Stadion Gelora Bung Karno. Ia mengenakan jersey merah dengan nomor punggung 23, kostum yang sama dengan yang dikenakan sang suami.

Jennifer dan Justin juga terlihat berpose sambil membawa trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Momen tersebut menunjukkan kebanggaan Jennifer atas pencapaian suaminya sekaligus keberhasilan Timnas Indonesia yang meraih gelar juara.

Namun, bukan hanya soal kemenangan Timnas Indonesia yang menjadi perhatian dalam unggahan tersebut. Justin Hubner juga memanfaatkan momen itu untuk menanggapi pihak-pihak yang sebelumnya sempat melontarkan hujatan kepada Jennifer Coppen dan keluarga.

Justin meninggalkan komentar singkat yang bernada menyindir di unggahan sang istri.

"Di mana para pembenci itu?," tulis Justin Hubner.

Komentar tersebut seolah menjadi balasan Justin terhadap kritik yang sempat diarahkan kepada Jennifer Coppen sebelum pertandingan laga final.