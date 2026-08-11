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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.21 WIB

Lebih Kotor daripada Toilet, Inilah 6 Cara Bersihkan HP agar Bebas Kuman Penyakit

ilustrasi orang yang membersihkan handphone. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang membersihkan handphone. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Handphone mengandung lebih banyak mikroba daripada yang mungkin dipikirkan banyak orang.

Di dunia digital, sebagian besar dari kita hampir selalu menggunakan ponsel, mulai dari kamar mandi hingga saat makan.

Alhasil sering kali disebutkan bahwa HP benar-benar mengandung lebih banyak kuman daripada dudukan toilet.

Selain itu, studi telah menunjukkan ponsel dapat menyimpan sejumlah besar bakteri karena kita membawanya ke mana-mana.

Kendati demikian ponsel bukanlah alasan utama penyebaran kuman berbahaya yang tidak merespons dengan baik terhadap antibiotik.

Melansir English jagran, berikut enam cara sederhana untuk menjaga handphone Anda bebas kuman.

1. Tisu disinfektan aman untuk ponsel

Tisu disinfektan yang aman untuk ponsel dapat menghilangkan sebagian besar virus dan kuman dari permukaan yang keras dan halus.

Matikan ponsel Anda dan lepaskan kabel. Usap layar dan casing dengan lembut menggunakan tisu disinfektan. Jangan merendam port dan lubang pada disinfektan. 

2. Gunakan hand sanitizer

Editor: Hanny Suwindari
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