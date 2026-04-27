Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur: Ratusan Penumpang KRL Masih Tertahan di Manggarai

Ratusan penumpang KRL Commuter Line ke arah Bekasi tertahan di Stasiun Manggarai, Jakarta. (ANTARA)
JawaPos.com - Ratusan penumpang KRL Commuter Line ke arah Bekasi tertahan di Stasiun Manggarai, Jakarta, menyusul insiden tabrakan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.
"Saya menunggu kereta 1,5 jam lebih di sini," kata Adi, yang mengaku baru saja menjenguk teman yang dirawat di RSCM dan akan pulang ke Tambun.
“Saya sampai pukul 23.00 WIB masih di sini. Tapi tadi sudah menghubungi teman minta dijemput," katanya.
Ia mengatakan, ada KRL yang akan berangkat sampai Stasiun Bekasi Kota tetapi masih belum bisa diberangkatkan. "Kereta itu penuh dan belum berangkat," kata Adi.
Warga lainnya, Eni, juga mengaku sudah 1,5 jam menunggu kereta yang katanya akan diberangkatkan pukul 21.26 WIB. "Akhirnya saya memilih minta dijemput untuk pulang," kata pekerja di kawasan Gondangdia itu dan tinggal di Kota Bekasi.
Sekitar pukul 23.00 WIB, ratusan penumpang KRL terlihat berada di luar Stasiun Manggarai. Mereka tengah menunggu jemputan atau ojek daring pesanan mereka.
Sebagian ada pula yang masih menunggu informasi lanjutan terkait keberangkatan KRL ke arah Bekasi. Petugas keamanan Stasiun Manggarai dengan sabar menjawab pertanyaan penumpang yang tidak bisa berangkat akibat peristiwa tersebut.
Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter menyatakan masih melakukan evakuasi penumpang dan rangkaian kereta menyusul terjadinya kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo di Bekasi Timur, Jawa Barat.
"Jadi, ini masih dalam proses penanganan di Stasiun Bekasi Timur untuk kejadian kecelakaan KA antara Commuter Line dengan kereta jarak jauh," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin malam.
