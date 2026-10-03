Daftar Pejabat di Polda Metro Jaya yang Dirotasi oleh Kapolri

Ilustrasi Gedung Polda Metro Jaya. (ANTARA/Ilham Kausar)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merombak jabatan di sejumlah lingkungan Polda di seluruh Indonesia, termasuk Polda metro Jaya.
Perombakan itu merupakan bagian dari mutasi 88 pejabat Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polda Metro Jaya mengalami pergantian kepemimpinan.
Berdasarkan Surat Telegram tersebut, mutasi posisi di lingkungan Polda Metro Jaya mencakup tingkat Kapolda, Wakapolda, Direktur Reserse, dan Kapolresta.
Pertama, yaitu pucuk pimpinan, yakni Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri yang dimutasi menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Posisi Kapolda Metro Jaya selanjutnya dijabat oleh Irjen Pol Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.
Selanjutnya, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono yang diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan yang sebelumnya menjabat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dimutasi sebagai Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik (Kabidbingadik) Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Ps. Dirreskrimum Polda Metro Jaya kini diisi oleh Kombes Pol Imron Ermawan yang sebelumnya merupakan Pamen Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
Kemudian, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David dimutasi sebagai Dosen Kepolisian Utama Tk. II Akpol Lemdiklat Polri. Posisi Dirresnarkoba Polda Metro Jaya kini diisi oleh Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Jawa Barat.
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