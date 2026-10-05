Jadi Pati Itwasum Polri, Komjen Wahyu Widada Ditugaskan di Kementerian ATR/BPN

JawaPos.com - Mutasi besar-besaran di tubuh Polri menggeser beberapa pejabat penting. Termasuk diantaranya Komjen Pol Wahyu Widada.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri itu dipindah tugaskan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Itwasum Polri untuk ditugaskan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: 2205/XKEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Serah terima jabatan sudah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Sabtu malam (3/10).

Posisi yang ditinggalkan oleh Wahyu Widada kini diisi oleh Komjen Asep Edi Suheri. Asep dipindahkan dari jabatan lamanya sebagai Kapolda Metro Jaya.

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dikutip pada Seni (5/10).

Selain Asep yang masuk ke Mabes Polri sebagai salah seorang pejabat utama (PJU), masih ada beberapa nama PJU lainnya.

Diantaranya Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti (Kabaintelkam Polri), Irjen Pol Dr. Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri, Irjen Pol Dr. Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri. Seluruhnya mendapat kenaikan pangkat menjadi komjen.

Kemudian ada nama Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri dan Brigjen Pol Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri. Mereka berdua naik pangkat menjadi irjen.