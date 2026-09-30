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Ryandi Zahdomo
Kamis, 1 Oktober 2026 | 01.31 WIB

DPRD DKI Siapkan Dua Skenario Hadapi Reduksi Kursi Legislator, Dari 106 Jadi 85

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026). (dok. DJPP) - Image

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026). (dok. DJPP)

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menggelar audiensi resmi dengan DPR RI pada Jumat (2/10) mendatang. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas sejumlah pasal krusial dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang berdampak berkurangnya jumlah kursi DPRD DKI Jakarta.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Azis menuturkan imbas hilangnya status Ibu Kota, alokasi kursi anggota DPRD DKI Jakarta terancam merosot tajam dari 106 menjadi 85 kursi.

"UU DKJ mengatur 15 urusan dan mengamanahkan 24 perda untuk bisa diatur. Salah satunya yang menjadi isu bagi kami adalah kehilangan status daerah khusus yang menyebabkan berkurangnya jumlah kursi anggota DPRD, dari 106 nantinya menjadi 85 (kursi)," ujar Abdul Azis, Rabu (30/9).

Menurutnya pengurangan ini tidak seimbang dengan beban pelayanan terhadap 10,6 juta penduduk Jakarta. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan perwakilan anggota DPRD saat hanya berkisar 1:100 ribu.

"Di daerah lain tidak ada satu daerah pun yang perbandingannya 1:100 ribu. Contohnya Jawa Barat. Jawa Barat penduduknya sekitar 45 juta, tetapi jumlah anggota DPRD tingkat II, DPRD tingkat I, dan DPR RI sekitar 1.500. Jadi perbandingan anggota dewan dengan penduduk sekitar 1:30 ribu," katanya.

Daerah dengan perbandingan terbesar lainnya ialah Surabaya dengan 1:60 ribu

"Yang paling besar Surabaya, sekitar 1:60 ribu. Sedangkan DKI hampir dua kali lipat, yaitu 1:100 ribu. Hal ini berdampak pada pelayanan masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat yang bisa masuk," katanya.

Editor: Diar Candra
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