DPRD DKI Siapkan Dua Skenario Hadapi Reduksi Kursi Legislator, Dari 106 Jadi 85

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026). (dok. DJPP)
JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menggelar audiensi resmi dengan DPR RI pada Jumat (2/10) mendatang. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas sejumlah pasal krusial dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang berdampak berkurangnya jumlah kursi DPRD DKI Jakarta.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Azis menuturkan imbas hilangnya status Ibu Kota, alokasi kursi anggota DPRD DKI Jakarta terancam merosot tajam dari 106 menjadi 85 kursi.
"UU DKJ mengatur 15 urusan dan mengamanahkan 24 perda untuk bisa diatur. Salah satunya yang menjadi isu bagi kami adalah kehilangan status daerah khusus yang menyebabkan berkurangnya jumlah kursi anggota DPRD, dari 106 nantinya menjadi 85 (kursi)," ujar Abdul Azis, Rabu (30/9).
Menurutnya pengurangan ini tidak seimbang dengan beban pelayanan terhadap 10,6 juta penduduk Jakarta. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan perwakilan anggota DPRD saat hanya berkisar 1:100 ribu.
"Di daerah lain tidak ada satu daerah pun yang perbandingannya 1:100 ribu. Contohnya Jawa Barat. Jawa Barat penduduknya sekitar 45 juta, tetapi jumlah anggota DPRD tingkat II, DPRD tingkat I, dan DPR RI sekitar 1.500. Jadi perbandingan anggota dewan dengan penduduk sekitar 1:30 ribu," katanya.
Daerah dengan perbandingan terbesar lainnya ialah Surabaya dengan 1:60 ribu
"Yang paling besar Surabaya, sekitar 1:60 ribu. Sedangkan DKI hampir dua kali lipat, yaitu 1:100 ribu. Hal ini berdampak pada pelayanan masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat yang bisa masuk," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022