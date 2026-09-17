LRT Kelapa Gading-Manggarai Beroperasi, Suhud Dorong Layanan Terjangkau dan Terintegrasi

JawaPos.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendukung pengoperasian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai sebagai bagian dari langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat konektivitas transportasi publik dan membangun sistem mobilitas warga yang semakin terintegrasi.

LRT Kelapa Gading-Manggarai diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026). Suhud hadir bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino.

Suhud mengatakan, kehadiran LRT menjadi bagian penting dalam memperluas pilihan transportasi publik bagi masyarakat. Konektivitas antarkawasan dan antarmoda diharapkan membuat perjalanan warga semakin mudah dan efisien.

“Pengoperasian LRT ini tentu kita dukung. Kehadirannya memberikan pilihan transportasi publik yang dapat memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas Jakarta,” ujar Suhud.

Menurut Suhud, pembangunan infrastruktur transportasi harus berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kemudahan akses, keterjangkauan tarif, keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan transportasi publik.

“Transportasi publik bukan hanya soal membangun jalur dan stasiun. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, terjangkau, aman, nyaman, dan berkualitas,” ungkap Suhud.

LRT Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun. Suhud juga mendorong pengembangan jaringan LRT terus dilanjutkan, agar konektivitas antar kawasan dan integrasi dengan moda transportasi lainnya semakin kuat.

“Pembangunan LRT perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan moda transportasi publik lainnya. Dengan begitu, masyarakat memiliki akses perjalanan yang semakin mudah dari satu kawasan ke kawasan lain,” kata Suhud.

Suhud menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan transportasi berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat nyata bagi warga.