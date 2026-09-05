7 Fakta Hilangnya Mozza Axillia: Pamit Antar Laptop hingga Jasad Ditemukan di Jurang

Ilustrasi pembunuhan (Grafis: JawaPos.com)
JawaPos.com - Hilangnya remaja perempuan berusia 18 tahun bernama Mozza Axillia Gunarsa akhirnya mulai menemui titik terang setelah sempat dilaporkan hilang misterius sejak 25 Juni 2025.
Adapun Mozza menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, menjelaskan bahwa pembunuhan Mozza dilakukan pada 25 Juni 2025, tepat tiga hari setelah laporan kehilangan korban diterima pihak kepolisian.
"Dari situ kita interogasi informasi awal, kita dapati bahwa yang bersangkutan itu diduga kuat melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2025. Lalu kan laporan orang hilang itu itu kan 28 Juni 2025 ya, tiga hari setelah peristiwa," jelas Bodia seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group).
Fakta-fakta Hilangnya Mozza Axillia Gunarsa!
Saat ini, Mozza seharusnya mengenakan jaket almamater Universitas Diponegoro (Undip) setelah dinyatakan diterima pada Juli 2025. Sayangnya, kabar ini tak diketahui oleh korban yang merupakan alumni siswa SMK Negeri 11 Semarang lantaran terlebih dahulu hilang dari rumah.
Pada Juni 2025, Mozza sempat berpamitan kepada orang tuanya untuk mengantarkan laptop ke kawasan Makodam Semarang dengan mengendarai motor Honda Vario.
Naasnya, sejak hari itu ponsel korban tidak aktif dan pihak keluarga langsung membuat laporan orang hilang ke kepolisian.
Titik terang pertama sempat muncul saat dompet dan identitas Mozza ditemukan oleh tukang becak di Semarang Utara. Hanya saja, saat itu keberadaan Mozza masih tetap misterius.
Kasus ini mulai pecah saat orang tua Mozza berhasil membuka akun media sosial korban yang masih terhubung dengan perangkat rumah. Di situ, pihak kepolisian menemukan jejak komunikasi berupa Direct Message (DM) antara Mozza dengan MDVA.
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Jawa Pos
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