Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 5 September 2026 | 20.39 WIB

7 Fakta Hilangnya Mozza Axillia: Pamit Antar Laptop hingga Jasad Ditemukan di Jurang

Ilustrasi pembunuhan (Grafis: JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pembunuhan (Grafis: JawaPos.com)

JawaPos.com - Hilangnya remaja perempuan berusia 18 tahun bernama Mozza Axillia Gunarsa akhirnya mulai menemui titik terang setelah sempat dilaporkan hilang misterius sejak 25 Juni 2025.

Adapun Mozza menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, menjelaskan bahwa pembunuhan Mozza dilakukan pada 25 Juni 2025, tepat tiga hari setelah laporan kehilangan korban diterima pihak kepolisian.

"Dari situ kita interogasi informasi awal, kita dapati bahwa yang bersangkutan itu diduga kuat melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2025. Lalu kan laporan orang hilang itu itu kan 28 Juni 2025 ya, tiga hari setelah peristiwa," jelas Bodia seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group).

1. Dinyatakan Diterima di Universitas Diponegoro

Saat ini, Mozza seharusnya mengenakan jaket almamater Universitas Diponegoro (Undip) setelah dinyatakan diterima pada Juli 2025. Sayangnya, kabar ini tak diketahui oleh korban yang merupakan alumni siswa SMK Negeri 11 Semarang lantaran terlebih dahulu hilang dari rumah.

2. Sempat Pamit Antar Laptop sebelum Hilang

Pada Juni 2025, Mozza sempat berpamitan kepada orang tuanya untuk mengantarkan laptop ke kawasan Makodam Semarang dengan mengendarai motor Honda Vario.

Naasnya, sejak hari itu ponsel korban tidak aktif dan pihak keluarga langsung membuat laporan orang hilang ke kepolisian.

3. Dompet Mozza Ditemukan Tukang Becak

Titik terang pertama sempat muncul saat dompet dan identitas Mozza ditemukan oleh tukang becak di Semarang Utara. Hanya saja, saat itu keberadaan Mozza masih tetap misterius.

4. Jejak Digital di Instagram Ungkap Motif Pelaku MDVA

Kasus ini mulai pecah saat orang tua Mozza berhasil membuka akun media sosial korban yang masih terhubung dengan perangkat rumah. Di situ, pihak kepolisian menemukan jejak komunikasi berupa Direct Message (DM) antara Mozza dengan MDVA.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bunuh Mozza Axillia, Pelaku Ditangkap di Blora dan Korban Dibuang ke Lereng Tol Jangli - Image
Berita Daerah

Bunuh Mozza Axillia, Pelaku Ditangkap di Blora dan Korban Dibuang ke Lereng Tol Jangli

Sabtu, 5 September 2026 | 20.20 WIB

Kronologi Tewasnya Mozza Axillia: Hilang Misterius, Jejak DM Instagram Bawa Polisi ke Pelaku - Image
Berita Daerah

Kronologi Tewasnya Mozza Axillia: Hilang Misterius, Jejak DM Instagram Bawa Polisi ke Pelaku

Sabtu, 5 September 2026 | 19.53 WIB

Kubu Yaqut Tantang Jaksa KPK Buktikan Dakwaan Kasus Kuota Haji dengan Fakta Konkret - Image
Kasuistika

Kubu Yaqut Tantang Jaksa KPK Buktikan Dakwaan Kasus Kuota Haji dengan Fakta Konkret

Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore