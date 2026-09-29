Sempat Roboh, Dua Sekolah di Kebayoran Lama Ini Akhirnya Dibangun 4 Lantai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan groundbreaking SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11, Jakarta Selatan, Selasa (29/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan groundbreaking SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11, Jakarta Selatan, Selasa (29/9).
Pembangunan gedung empat lantai senilai lebih dari Rp50 miliar ini dilakukan setelah sekolah sempat terbengkalai dan rusak parah selama bertahun-tahun.
Kedua sekolah tersebut berada dalam satu kawasan seluas 5.235 meter persegi dan dirancang untuk menampung 24 ruang kelas beserta berbagai ruang penunjang.
Sekolah ini nantinya akan berisi 24 ruang kelas beserta berbagai ruang penunjang. Pemprov DKI memastikan rancangan bangunan dibuat ramah disabilitas guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif di Jakarta.
Untuk menunjang aksesibilitas peserta didik dengan keterbatasan fisik, fasilitas seperti toilet khusus disabilitas hingga lift penumpang akan tersedia di dalam gedung.
Pembangunan fisik gedung diproyeksikan memakan waktu sekitar satu tahun dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2027.
Pelaksanaan proyek dijalankan oleh PT Wisma Nusantara International sebagai bentuk pemenuhan kontribusi kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dengan nilai investasi melebihi Rp50 miliar.
"Pembangunan kedua gedung ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan cukup parah, sekaligus memastikan anak-anak Jakarta mendapat tempat belajar yang aman dan layak," ujar Wagub Rano Karno di lokasi.
Wagub Rano meminta meminta pihak pelaksana proyek untuk disiplin dalam mengatur lalu lintas material, terutama saat tahapan pemasangan tiang pancang.
"Saya memberikan satu catatan. Kalau kita melihat teritori ini, mungkin punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Saya membayangkan pada waktu loading barang, tentu ketepatan waktu harus menjadi pegangan. Tetapi juga harus hati-hati karena akses masuk cukup kecil," tegasnya.
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