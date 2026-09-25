Cerita Matanya Berdarah, Bang Doel Ingatkan Pelajar Tak Berlebihan Pakai HP

JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan para pelajar agar disiplin dalam menggunakan handphone (HP), laptop, dan komputer.

Menurutnya, penggunaan perangkat tersebut telah menjadi bagian dari keseharian anak-anak sehingga perlu dibatasi agar tidak digunakan secara berlebihan.

"Gadget, HP, laptop, komputer itu sudah pemandangan anak-anak mungkin setiap hari. Anak-anak sekalian kembali lagi kepada disiplin kalian," ujar Rano Karno dalam penyerahan bantuan kacamata kepada pelajar penerima manfaat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jumat (25/9).

Rano mengatakan, penggunaan gawai dalam waktu lama terkadang tidak disadari. Dia kemudian membagikan pengalamannya ketika mengalami gangguan pada mata sekitar satu setengah bulan lalu.

"Benar, kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita selesai menggunakan HP atau menggunakan komputer. Anak-anak sekalian, satu bulan setengah yang lalu, mata saya pecah Pak. Saya kena apa namanya, bukan matanya pecah tapi artinya karena tensi tiba-tiba tinggi, daging rapat, mata Bapak berdarah," ujarnya.

Rano menjelaskan, kondisi tersebut awalnya membuat matanya terlihat merah. Namun, secara bertahap warna pada matanya berubah menjadi hitam.

"Awalnya seperti merah tapi lama-lama menjadi hitam. Ini menjadi pertanyaan buat anak-anak sekalian, jangan sampai terjadi seperti ini," ujarnya.