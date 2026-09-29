Tarif Transjakarta Naik Setelah 20 Tahun, Ongkos Baru Berlaku Tahun Depan

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana penyesuaian tarif layanan angkutan umum massal Transjakarta dan Transjabodetabek. Tarif baru akan mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2027 mendatang.
Kebijakan penyesuaian harga ini diambil setelah tarif transportasi massal di ibu kota tidak mengalami kenaikan selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Langkah ini juga sekaligus sebagai langkah efisiensi besaran subsidi bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu.
"Dalam menentukan tarif transportasi yang baru, yang sudah 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan, akan kami berlakukan tanggal 1 Januari 2027. Sehingga ada kesempatan yang cukup panjang untuk melakukan sosialisasi," ujar Pramono saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (29/9).
Tambah Tarif Gratis Hingga 21 Penerima
Pramono menjelaskan, penyesuaian tarif ini akan dibarengi dengan penambahan subsidi untuk kelompok rentan. Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan perluasan cakupan penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) dari yang semula 15 golongan menjadi 21 golongan.
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