Tarif Transjakarta Naik Setelah 20 Tahun, Ongkos Baru Berlaku Tahun Depan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana penyesuaian tarif layanan angkutan umum massal Transjakarta dan Transjabodetabek. Tarif baru akan mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2027 mendatang.

Kebijakan penyesuaian harga ini diambil setelah tarif transportasi massal di ibu kota tidak mengalami kenaikan selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Langkah ini juga sekaligus sebagai langkah efisiensi besaran subsidi bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu.

"Dalam menentukan tarif transportasi yang baru, yang sudah 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan, akan kami berlakukan tanggal 1 Januari 2027. Sehingga ada kesempatan yang cukup panjang untuk melakukan sosialisasi," ujar Pramono saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (29/9).

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