Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 03.19 WIB

Tarif Transjakarta Naik Setelah 20 Tahun, Ongkos Baru Berlaku Tahun Depan

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana penyesuaian tarif layanan angkutan umum massal Transjakarta dan Transjabodetabek. Tarif baru akan mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2027 mendatang.

Kebijakan penyesuaian harga ini diambil setelah tarif transportasi massal di ibu kota tidak mengalami kenaikan selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Langkah ini juga sekaligus sebagai langkah efisiensi besaran subsidi bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu.

"Dalam menentukan tarif transportasi yang baru, yang sudah 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan, akan kami berlakukan tanggal 1 Januari 2027. Sehingga ada kesempatan yang cukup panjang untuk melakukan sosialisasi," ujar Pramono saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (29/9).

Tambah Tarif Gratis Hingga 21 Penerima

Pramono menjelaskan, penyesuaian tarif ini akan dibarengi dengan penambahan subsidi untuk kelompok rentan. Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan perluasan cakupan penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) dari yang semula 15 golongan menjadi 21 golongan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rute Bus Transjakarta ke Warga Rusun Diubah, Cek Daftar Lengkapnya! - Image
Jabodetabek

Rute Bus Transjakarta ke Warga Rusun Diubah, Cek Daftar Lengkapnya!

Senin, 28 September 2026 | 19.58 WIB

Transjakarta Laut Siap Berlayar 2027, Begini Rencana Operasionalnya - Image
Jabodetabek

Transjakarta Laut Siap Berlayar 2027, Begini Rencana Operasionalnya

Senin, 7 September 2026 | 15.52 WIB

Ribuan Buruh Demo di DPR, Cek Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan - Image
Jabodetabek

Ribuan Buruh Demo di DPR, Cek Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan

Selasa, 29 September 2026 | 21.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore