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Ryandi Zahdomo
Senin, 28 September 2026 | 19.58 WIB

Rute Bus Transjakarta ke Warga Rusun Diubah, Cek Daftar Lengkapnya!

Ilustrasi bus transjakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi bus transjakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi melakukan penyesuaian layanan pada sejumlah rute pengumpan (feeder) yang melayani wilayah Rumah Susun Sewa Simpleks (Rusun) di DKI Jakarta.

Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Sabtu (26/9), sebagai langkah efisiensi dan optimalisasi operasional tanpa mengurangi jumlah armada.

Langkah penataan rute ini berfokus pada penggabungan beberapa trayek yang saling berdekatan serta penutupan rute tertentu.

Meski demikian, manajemen memastikan keterjangkauan dan mobilitas warga penghuni rusun tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menegaskan, penyesuaian ini dirancang untuk memaksimalkan daya jangkau dan efisiensi rute tanpa mengorbankan kenyamanan warga.

"Penyesuaian layanan ini merupakan langkah strategis Transjakarta dalam menyelaraskan kebutuhan mobilitas masyarakat dengan efisiensi operasional armada. Kami memastikan pelanggan di area rusun tetap mendapatkan akses transportasi yang mudah, cepat, dan terintegrasi," ujar Ayu, Senin (28/9).

Ayu juga menambahkan, penggabungan rute tidak akan memangkas unit bus yang beroperasi di lapangan. Pihaknya bahkan menyiapkan skema keberangkatan khusus dari titik rusun.

"Meskipun ada penggabungan dan penutupan rute tertentu, kami pastikan jumlah armada tidak dikurangi. Bahkan, kami menyediakan penugasan armada khusus yang memulai titik pemberangkatan langsung dari masing-masing rusun untuk menjamin kelancaran aktivitas harian warga," lanjutnya.

Rincian Perubahan Rute Feeder Rusun Transjakarta

Berikut adalah rincian penyesuaian rute feeder Transjakarta di area rusun yang wajib diketahui pengguna:

Editor: Sabik Aji Taufan
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