Pasar Serdang Kemayoran Terbakar Minggu Malam, Api Diduga Muncul dari Atap Kios

Kebakaran melanda salah satu kios di area Pasar Serdang, Jalan Serdang Baru, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (27/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebakaran melanda salah satu kios di area Pasar Serdang, Jalan Serdang Baru, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (27/9) malam.
Insiden tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasie Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Z Triyanto.
Laporan kebakaran pertama kali diterima oleh petugas pengerahan melalui saluran telepon warga pada pukul 21.50 WIB.
"Terima berita kejadian pukul 21.50 WIB dari telepon warga. Objek terbakar Pasar Serdang di Jalan Serdang Baru Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran," ujar Triyanto, Senin (28/9).
Titik mula munculnya api pertama kali diketahui oleh kuli panggul yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi kejadian.
Berdasarkan kesaksian dari pekerja dan pedagang pasar, kobaran api terlihat menyala dan membakar bagian terpal serta atap salah satu kios.
Dugaan sementara, percikan api yang memicu kebakaran tersebut dipicu oleh masalah pada instalasi kelistrikan.
"Kuli panggul di sekitar pasar melihat adanya kobaran api di salah satu kios pasar yang membakar terpal dan atap kios. Kemungkinan kejadian ini diakibatkan oleh adanya korsleting listrik," ungkap Triyanto.
Melihat api mulai membesar, para kuli panggul dan warga setempat langsung bergerak cepat berupaya memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya.
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