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Antara
Minggu, 27 September 2026 | 19.31 WIB

Puluhan Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar pada Minggu Pagi

Petugas Gulkarmat memadamkan api yang membakar puluhan rumah di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (27/9) pagi. (ANTARA/Gulkarmat Jakarta Utara) - Image

Petugas Gulkarmat memadamkan api yang membakar puluhan rumah di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (27/9) pagi. (ANTARA/Gulkarmat Jakarta Utara)

JawaPos.com - Puluhan rumah yang ditempati 380 jiwa dengan 110 kepala keluarga (KK) di Jalan Kampung Muka RT 9 RW 4, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Minggu pagi (27/9). 

“Total ada sekitar 20 rumah semi permanen yang terbakar di kawasan tersebut,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

Gatot mengatakan luas objek yang terbakar mencapai 1.800 meter persegi dan saat ini pemadaman sudah selesai dilakukan. “Kami masih menyelidiki terkait taksiran kerugian akibat kebakaran ini,” kata dia.

Sementara itu, dugaan penyebab kebakaran berasal dari gangguan listrik. Dari keterangan saksi, terdengar suara ledakan yang diduga akibat korsleting listrik dari sebuah kontrakan yang berada di lantai dua.

Penghuni lantai satu mengira hanya suara benda jatuh, lalu ada warga berteriak kebakaran dan api sudah terlanjur membesar. “Warga menghubungi Tim Damkar untuk penanganan lebih lanjut,” kata dia.

Gatot mengatakan petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 08.30 WIB dan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan api. “Total ada 95 personel dan 19 unit mobil damkar yang dikerahkan untuk memadamkan api,” kata dia.

Ia mengatakan awal pemadaman dilakukan pukul 08.41 WIB dan api berhasil dilokalisasi dan memasuki tahapan pendinginan. “Api berhasil dipadamkan pukul 10.41 WIB dan pemadaman selesai dilakukan,” katanya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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