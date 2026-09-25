Promo Rp 8 Berakhir, Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Kembali Normal Rp 5.000

JawaPos.com - Masa sosialisasi tarif khusus Rp 8 resmi berakhir, dan kini LRT Jakarta rute Kelapa Gading - Manggarai mulai memberlakukan tarif normal sebesar Rp5.000 per perjalanan sejak Kamis (24/9).

Selama masa sosialisasi dengan tarif Rp8, antusiasme masyarakat tergolong tinggi dengan mencatatkan total 100.343 penumpang hanya dalam kurun delapan hari sejak diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026.

Tinggi dan stabilnya volume pengguna moda transportasi publik ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Jakarta terhadap kehadiran konektivitas anyar menuju kawasan transit utama Manggarai.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, masa sosialisasi dengan tarif khusus sebesar Rp8 yang berlangsung selama delapan hari pertama berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh publik.

"Alhamdulillah, sejak diresmikan pada 16 September hingga 24 September, LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai telah melayani lebih dari 100 ribu penumpang," ujar Budi, Jumat (25/9).

Catat Performa Ketepatan Waktu 99,98 Persen Selama periode promo sosialisasi pada 16–23 September 2026, LRT Jakarta berhasil mengangkut 92.043 orang dengan rata-rata harian mencapai 11.505 penumpang.

Tak hanya mencatatkan lonjakan pengguna, operasional moda ini juga menunjukkan keandalan tinggi.

Realisasi perjalanan tercatat sempurna 100 persen dengan tingkat ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) menyentuh 99,98 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap perpanjangan rute ini mampu memperkuat integrasi antar moda transportasi massal yang sudah ada di ibu kota.