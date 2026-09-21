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Senin, 21 September 2026 | 17.07 WIB

Legislator Sarankan Tarif LRT Jakarta Terjangkau dan Terintegrasi dengan Moda Transportasi Lainnya

Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9). (Dok/Pemprov DKI Jakarta) - Image

Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9). (Dok/Pemprov DKI Jakarta)

JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menyarankan penerapan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai terjangkau dan terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya.

Hal itu diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. “Yang penting sekarang bukan hanya LRT-nya selesai, tetapi bagaimana LRT terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya," kata Wa Ode Herlina di Jakarta, Senin.

Wa Ode menilai beroperasinya LRT sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit harus diikuti konektivitas dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL dan moda lainnya.

Ia meminta jaringan Mikrotrans sebagai angkutan penghubung atau feeder menuju stasiun LRT dapat diperkuat, termasuk pengembangan park and ride di kawasan Manggarai.

Ia menilai fasilitas tersebut dapat menjadi insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.

"Kalau tarifnya dibuat terjangkau atau flat dan terintegrasi dengan perjalanan transportasi umum, ini bisa menjadi salah satu insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai besaran tarif integrasi juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kebutuhan subsidi pelayanan publik (PSO), sehingga tetap terjangkau tanpa mengganggu keberlanjutan layanan.

Ia juga mendorong kajian keterlibatan Danantara dalam pembiayaan infrastruktur transportasi agar pembangunan dapat dipercepat tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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