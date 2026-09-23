Danantara Kaji Pengembangan LRT, akan Diskusi dengan Pramono Anung

JawaPos.com - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih mengkaji pengembangan moda transportasi massal light rail transit (LRT) yang merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

"LRT tentu sedang kita kaji, karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportasi yang sedang kita siapkan. Tidak hanya LRT, tetapi juga kereta api yang dari—kita sedang melakukan juga proses elektrifikasi dari Jakarta—Cikampek, Jakarta—Sukabumi, dan Jakarta—Merak," kata Dony Oskaria menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (22/9).

Ia mengatakan, nantinya moda LRT ini akan terintegrasi seluruhnya, termasuk integrasi LRT dengan MRT, dan juga dengan (TransJakarta, red.) busway, sehingga akan menjadi satu kesatuan.

Dony melanjutkan Danantara pun akan membicarakan rencana pengembangan dan integrasi itu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Jadi, tidak terpisah-pisah, mana yang menjadi porsi KAI, mana yang porsi JakPro, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu kesatuan," sambung Dony.

Presiden Prabowo, saat berpidato dalam acara peresmian rute baru LRT Jakarta dari Manggarai—Kelapa Gading, minggu lalu, menyatakan Danantara wajib membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan LRT atau Lintas Raya Terpadu.

"Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," kata Presiden Prabowo.

Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Danantara setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta dukungan Danantara untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT hingga terhubung dengan Jakarta International Stadium (JIS).