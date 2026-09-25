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Syahrul Yunizar
Jumat, 25 September 2026 | 22.02 WIB

3.852 Personel Gabungan Amankan Laga Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi menjelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi menjelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menjamu Singapura dalam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat (Jakpus), malam ini, Jumat (25/9).

Sebanyak 3.853 personel gabungan dikerahkan oleh Polri untuk mengamankan laga tersebut.

Sesuai jadwal pertandingan hari ini (25/9), Bangladesh akan bertarung lebih dulu melawan Malaysia pada pukul 16.00 WIB.

Sedangkan Timnas Indonesia akan bertanding melawan Singapura pada pukul 19.30 WIB. Untuk itu, Polri menggelar Operasi Garuda Bakti 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa ribuan personel akan ditempatkan di sejumlah titik.

Mulai dari kawasan stadion, hotel, tempat latihan, bandara hingga jalur yang dilalui tim dan official, semua tidak luput dari pengamanan.

”Pengamanan disiapkan untuk seluruh rangkaian pertandingan hari ini, mulai dari kedatangan tim dan penonton, akses masuk stadion, jalannya pertandingan hingga kepulangan. Kami berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman,” ungkap Budi.

Selain mengamankan stadion, polisi juga menempatkan personel di pintu masuk, area pemeriksaan, dan beberapa titik lain di kawasan Senayan, khususnya GBK.

Pengaturan lalu lintas juga dilakukan untuk menjaga pergerakan penonton sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di sekitar GBK tetap normal.

Kepada seluruh penonton, Budi mengingatkan aga, seluruhnya mengikuti proses pemeriksaan dan arahan petugas selama berada di kawasan stadion.

Editor: Bayu Putra
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