3.852 Personel Gabungan Amankan Laga Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi menjelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menjamu Singapura dalam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat (Jakpus), malam ini, Jumat (25/9).
Sebanyak 3.853 personel gabungan dikerahkan oleh Polri untuk mengamankan laga tersebut.
Sesuai jadwal pertandingan hari ini (25/9), Bangladesh akan bertarung lebih dulu melawan Malaysia pada pukul 16.00 WIB.
Sedangkan Timnas Indonesia akan bertanding melawan Singapura pada pukul 19.30 WIB. Untuk itu, Polri menggelar Operasi Garuda Bakti 2026.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa ribuan personel akan ditempatkan di sejumlah titik.
Mulai dari kawasan stadion, hotel, tempat latihan, bandara hingga jalur yang dilalui tim dan official, semua tidak luput dari pengamanan.
”Pengamanan disiapkan untuk seluruh rangkaian pertandingan hari ini, mulai dari kedatangan tim dan penonton, akses masuk stadion, jalannya pertandingan hingga kepulangan. Kami berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman,” ungkap Budi.
Selain mengamankan stadion, polisi juga menempatkan personel di pintu masuk, area pemeriksaan, dan beberapa titik lain di kawasan Senayan, khususnya GBK.
Pengaturan lalu lintas juga dilakukan untuk menjaga pergerakan penonton sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di sekitar GBK tetap normal.
Baca Juga:Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Kepada seluruh penonton, Budi mengingatkan aga, seluruhnya mengikuti proses pemeriksaan dan arahan petugas selama berada di kawasan stadion.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022