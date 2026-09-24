Habis Tiket? MRT Gratis Buat Suporter Timnas di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Suporter Timnas Indonesia mendapat kemudahan tambahan saat hendak menyaksikan pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta.

Pemegang tiket pertandingan Timnas Indonesia bisa memanfaatkan layanan MRT Jakarta secara gratis pada hari pertandingan.

Fasilitas tersebut diberikan untuk perjalanan menuju dan meninggalkan kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

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Suporter dapat menggunakan layanan MRT melalui dua stasiun yang berada di sekitar kawasan stadion, yakni Stasiun Istora Mandiri dan Stasiun Senayan Mastercard.

Dengan adanya fasilitas ini, suporter tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan menggunakan MRT saat berangkat ke stadion maupun ketika hendak pulang setelah pertandingan berakhir.

Skema tersebut menjadi salah satu bentuk kemudahan bagi penonton yang memilih transportasi umum.

Kawasan GBK biasanya mengalami peningkatan kepadatan kendaraan ketika Timnas Indonesia menjalani pertandingan, sehingga penggunaan MRT bisa menjadi alternatif bagi suporter untuk menghindari kemacetan.

Untuk mendapatkan fasilitas perjalanan gratis, suporter perlu menunjukkan tiket pertandingan yang dimiliki kepada petugas.