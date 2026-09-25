Ribuan Polisi Disiagakan jaga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK

ILUSTRASI: Ribuan polisi disiagakan di SUGBK. (AndikaRachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiagakan 3.852 personel gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (25/9).
Dua laga yang digelar pada Jumat mempertemukan Bangladesh melawan Malaysia pada pukul 16.00 WIB, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Singapura pukul 19.30 WIB.
"Pengamanan disiapkan untuk seluruh rangkaian pertandingan hari ini, mulai dari kedatangan tim dan penonton, akses masuk stadion, jalannya pertandingan hingga kepulangan. Kami berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto di Jakarta, Jumat (25/9).
Budi mengatakan pengerahan ribuan personel tersebut merupakan bagian dari skema pengamanan terpadu Operasi Garuda Bakti 2026.
Personel yang dikerahkan terdiri atas unsur pimpinan, staf, serta satuan tugas (satgas) operasional, meliputi Satgas Preemtif, Preventif, Pengawalan Rute Patroli dan Lalu Lintas (Walrolakir), Penegakan Hukum (Gakkum), Tindak, Humas, hingga Bantuan Operasi (Banops).
Seluruh personel disebar di berbagai lokasi strategis, mulai dari kawasan dalam dan luar stadion, pintu masuk pemeriksaan (screening zone), hotel tempat menginap, lokasi latihan, bandara, rute perjalanan, hingga pengawalan melekat bagi tim serta ofisial.
Selain fokus di area Senayan, kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK untuk menjaga mobilitas masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Terkait kelancaran kegiatan, Polri mengimbau para penonton dan suporter untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, menjaga barang bawaan pribadi, memanfaatkan transportasi umum, serta menjunjung tinggi sportivitas.
"Kami mengajak seluruh suporter dan penonton mengikuti pemeriksaan dan arahan petugas, menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas. Gunakan transportasi umum bila memungkinkan dan mari bersama-sama menjaga suasana pertandingan tetap aman dan nyaman," ujar Budi.
Adapun Timnas Indonesia akan memulai petualangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura.
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