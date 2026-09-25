Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 25 September 2026 | 21.11 WIB

Ribuan Polisi Disiagakan jaga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK

ILUSTRASI: Ribuan polisi disiagakan di SUGBK. (AndikaRachmansyah/JawaPos.com) - Image

ILUSTRASI: Ribuan polisi disiagakan di SUGBK. (AndikaRachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiagakan 3.852 personel gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Dua laga yang digelar pada Jumat mempertemukan Bangladesh melawan Malaysia pada pukul 16.00 WIB, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Singapura pukul 19.30 WIB.

"Pengamanan disiapkan untuk seluruh rangkaian pertandingan hari ini, mulai dari kedatangan tim dan penonton, akses masuk stadion, jalannya pertandingan hingga kepulangan. Kami berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto di Jakarta, Jumat (25/9).

Budi mengatakan pengerahan ribuan personel tersebut merupakan bagian dari skema pengamanan terpadu Operasi Garuda Bakti 2026.

Personel yang dikerahkan terdiri atas unsur pimpinan, staf, serta satuan tugas (satgas) operasional, meliputi Satgas Preemtif, Preventif, Pengawalan Rute Patroli dan Lalu Lintas (Walrolakir), Penegakan Hukum (Gakkum), Tindak, Humas, hingga Bantuan Operasi (Banops).

Seluruh personel disebar di berbagai lokasi strategis, mulai dari kawasan dalam dan luar stadion, pintu masuk pemeriksaan (screening zone), hotel tempat menginap, lokasi latihan, bandara, rute perjalanan, hingga pengawalan melekat bagi tim serta ofisial.

Selain fokus di area Senayan, kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK untuk menjaga mobilitas masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Terkait kelancaran kegiatan, Polri mengimbau para penonton dan suporter untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, menjaga barang bawaan pribadi, memanfaatkan transportasi umum, serta menjunjung tinggi sportivitas.

"Kami mengajak seluruh suporter dan penonton mengikuti pemeriksaan dan arahan petugas, menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas. Gunakan transportasi umum bila memungkinkan dan mari bersama-sama menjaga suasana pertandingan tetap aman dan nyaman," ujar Budi.

Adapun Timnas Indonesia akan memulai petualangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3.852 Personel Gabungan Amankan Laga Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Jabodetabek

3.852 Personel Gabungan Amankan Laga Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 25 September 2026 | 22.02 WIB

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 25 September 2026 | 20.26 WIB

Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Singapura: Kapten Kevin Diks Ingin Angkat Trofi - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Singapura: Kapten Kevin Diks Ingin Angkat Trofi

Jumat, 25 September 2026 | 06.34 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore