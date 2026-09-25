Habibi, Bocah yang Gantikan Ayahnya Jualan Batagor di Bintaro Jadi Anak Asuh KDM

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengangkat Habibi, 12, bocah yang terpaksa berhenti sekolah demi berjualan batagor di Bintaro, sebagai anak asuh. (Youtube: Kangdedimulyadichanel)
JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengangkat Habibi, 12, bocah yang terpaksa berhenti sekolah demi berjualan batagor di Bintaro, sebagai anak asuh serta menjamin seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan hidupnya di Cirebon.
Keputusan tersebut diambil Dedi Mulyadi usai menemui keluarga Habibi di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk memastikan sang anak dapat segera kembali mengenyam pendidikan dasar.
Habibi tercatat sudah sekitar empat bulan putus sekolah. Saat memutuskan berhenti, ia masih duduk di kelas 5 SD dan seharusnya saat ini sudah menduduki bangku kelas 6.
Tak lagi bersekolah dilakukan Habibi guna menggantikan peran ayahnya yang tidak lagi bisa berjualan batagor setelah didiagnosis mengidap kanker usus.
Bersama sang ibu yang memproduksi dagangan, Habibi berjualan siomay dan batagor di sekitar kawasan Bintaro untuk membantu kebutuhan makan harian hingga membayar sewa tempat tinggal.
Kondisi ekonomi tersebut sempat membuat impian Habibi untuk menjadi seorang polisi harus tertunda. Bahkan, ia sempat berkeinginan menjadi pedagang siomay untuk menyesuaikan keadaan keluarganya.
Kisah Habibi pertama kali menarik perhatian publik usai diunggah oleh konten kreator TikTok @donnyrapu pada Selasa (22/9).
Dedi Mulyadi yang mendapat laporan tersebut langsung bergerak membantu dan meminta Habibi agar tidak lagi mencari nafkah.
Dedi menginstruksikan Habibi untuk pulang ke Cirebon dan melanjutkan sekolah bersama sang kakak yang kini duduk di kelas 3 SMAN Kanci, Cirebon.
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