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Syahrul Yunizar
Jumat, 25 September 2026 | 02.17 WIB

Polres Metro Jakut Minta Pelajar Jauhi Tawuran dan Narkoba, Rencanakan Tes Urine untuk Pencegahan

Ilustrasi pelajar SMP ditangkap saat hendak melakukan tawuran. (istimewa). - Image

Ilustrasi pelajar SMP ditangkap saat hendak melakukan tawuran. (istimewa).

JawaPos.com - Tawuran dan narkoba menjadi atensi Kapolres Metro Jakarta Utara (Jakut) Kombes Adhe Hariadi. Bukan hanya menjadi ancaman masa depan, tawuran dan narkoba juga bisa merenggut nyawa. Untuk itu, dia mengajak para pelajar di wilayahnya menjauhi tawuran dan narkoba.

Hal itu ditegaskan oleh Kombes Adhe saat berkunjung ke SMK Walang Jaya di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, pada Kamis (24/9/). Dia mengingatkan agar para pelajar, khususnya di Jakut, tidak mudah terprovokasi hingga terlibat tawuran.

Pelajar harus mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat berujung pada tawuran,” kata Adhe dalam kegiatan bertajuk Jakarta Damai, Pelajar Bersatu, Tawuran Berlalu tersebut.

Tidak hanya tawuran, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu juga menyoroti peredaran narkoba dan pelajar yang sangat mungkin menjadi target pengedar maupun bandar. Karena itu, para pelajar juga harus menjaga diri dari ancaman tersebut.

Untuk memastikan pelajar di Jakut bebas narkoba, Polres Metro Jakut berniat melaksanakan tes urine kepada para pelajar. Tujuannya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Menurut dia, itu penting untuk membangun kesadaran pelajar mengenai risiko dan bahaya narkoba.

”Kerja sama antara sekolah, kepolisian, dan lingkungan sekitar penting untuk menjaga pelajar dari pengaruh negatif,” tegasnya.

Menurut Adhe, sinergi tersebut diperlukan agar siswa tidak mudah terpengaruh ajakan negatif. Apalagi tidak jarang kelompok-kelompok tertentu menebar provokasi. Termasuk ajakan-ajakan untuk ikut berdemo atau berunjuk rasa. Mengingat belakangan banyak pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan pelajar.

Ketimbang membuang waktu untuk hal-hal negatif, Adhe mengajak para pelajar ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah dan tempat tinggal masing-masing. Mereka diminta segera melapor apabila mendapati berbagai gangguan keamanan terjadi di sekitar sekolah atau tempat tinggal.

”Masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110 apabila menemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ajaknya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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