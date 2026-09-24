4.051 Petugas Siaga di Bundaran HI, Jakarta Antisipasi 50 Ribu Buruh Hari Ini

JawaPos.com - Sebanyak 4.051 personel gabungan disiagakan khusus di kawasan Bundaran HI untuk mengawal aksi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan hampir 50 ribu buruh pada Kamis (24/9).

Pengamanan ketat ini merupakan bagian dari langkah antisipasi Polda Metro Jaya guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib sekaligus menjaga kelancaran aktivitas warga Jakarta.

Polda Metro Jaya mencatat terdapat 99 agenda kegiatan di wilayah hukumnya dan kawasan penyangga pada hari ini.

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Jumlah tersebut mencakup 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta 26 agenda kegiatan masyarakat lainnya.

Untuk mengamankan seluruh rangkaian acara, sebanyak 26.386 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemprov DKI Jakarta, hingga Pamdal Gedung DPR/MPR RI dikerahkan secara komprehensif di titik-titik strategis.

Kawasan Bundaran HI menjadi salah satu fokus pengamanan terbesar dengan pengerahan 4.051 personel.

Sementara itu, area Monas dijaga oleh 4.020 personel dan kompleks DPR/MPR RI diperkuat oleh 3.663 personel.

Sejumlah titik lain seperti area penyekatan, jalur lalu lintas, hingga tim patroli wilayah juga mendapat pengawalan ketat guna mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa petugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama mengawal aksi.