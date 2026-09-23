Jakarta Film Week 2026 Siap Digelar, Rano Karno Optimis Target Kota Sinema Terwujud

JawaPos.com - Jakarta Film Week (JFW) 2026 resmi bakal digelar secara luring dan daring pada 21–25 Oktober 2026 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai, Festival film internasional yang memasuki tahun keenam ini akan menjadikan Jakarta sebagai kota sinema dunia dalam kurun lima tahun ke depan.

"Ini adalah impian awal saya saat menjadi wakil gubernur, Jakarta menjadi kota sinema. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin dalam kurun lima tahun Jakarta bisa menjadi kota sinema," ujar Wagub Rano saat konferensi pers JFW 2026 di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Mengusung tema besar "Encounters", JFW 2026 dirancang sebagai ruang temu inklusif bagi para pembuat film, seniman, penonton, hingga generasi muda perfilman.

Ajang ini disiapkan untuk memperkuat jaringan, memicu kolaborasi, serta membuka peluang lahirnya karya-karya baru.

Antusiasme global terhadap JFW 2026 terlihat dari lonjakan partisipasi peserta. Tahun ini, panitia menerima lebih dari 1.200 pendaftaran film dari 82 negara serta 180 proposal proyek.

"Saya melihat JFW semakin banyak pesertanya. Berarti ini peningkatan yang luar biasa," tutur Wagub Rano.

Tak hanya itu, JFW 2026 menghadirkan terobosan anyar bernama JFW Vision. Program inovatif ini memberi kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati karya sinematik melalui teknologi virtual reality (VR).