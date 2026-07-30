Kawasan Aglomerasi Bersatu, Rano Karno Beberkan Strategi Baru Pelestarian Budaya Betawi

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memperkuat sinergi kebudayaan bersama kawasan aglomerasi lewat kesepakatan Jabodetabek Connected 2026. Langkah ini diambil untuk melestarikan budaya Betawi sekaligus mempersiapkan agenda besar menuju 500 Tahun Jakarta pada 2027 mendatang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Jejaring Kemitraan Kebudayaan Jabodetabek Connected 2026 tersebut berlangsung di Paviliun Raden Saleh, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).

Kesepakatan ini melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran pemerintah daerah penyangga yang terikat keterkaitan sejarah, sosial, hingga budaya.

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Budaya Betawi Melampaui Batas Administratif

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, kebudayaan Betawi tidak lagi berkembang terbatas di dalam benteng administratif ibu kota. Menurutnya, pelestarian identitas lokal butuh keterlibatan aktif seluruh wilayah pendukung.

"Setiap pembangunan kota pasti berdampak pada pembangunan kebudayaan. Komponen budaya Betawi tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga tersebar di kawasan aglomerasi seperti Depok, Bekasi, Kabupaten Tangerang, hingga Banten. Karena itu, kolaborasi antardaerah menjadi sangat penting," ujar Rano Karno, Kamis (30/7).

Rano menekankan agar kesepakatan lintas daerah ini langsung ditindaklanjuti secara teknis. Pihaknya tak ingin kerja sama terhenti sebagai dokumen seremonial semata.

"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan. Harus ada program konkret yang segera kita laksanakan bersama," tegasnya.

Program Konkret dan Konektivitas Transjabodetabek